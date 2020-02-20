影／七股光電審查會養殖業者抗議 黃偉哲：有誤會

台南市政府今下午原要辦理養殖漁業與結合綠能專區光電審查會，100多名七股區養殖業者質疑市府「食言」，將恢復審查爭議的台61線以西區域，前往新營民治市政中心拉布條抗議，審查會最後被迫流會改「座談會」，未實質審查。

市府農業局傍晚回應，黃偉哲市長已指示嚴格把關掌握民意，將審查會改為座談會，請審查委員對申請案提供寶貴意見，有利實質審查協助漁電共生順利推動。

黃偉哲表示，審查會是獨立運作，非市府及他所能操控，而當初61線以西不審前提是不允許財團圈地，這次61線以西土地審查的，都為一般養殖業者所有，市府是依法行政，適用條件不一樣，「不能永遠不審」。他意有所指說，這過程中「有誤會」、有特定人士刻意在放話。

「欺人太甚」、「官逼民反」下午1點半 ，100多名七股養殖戶搭乘兩輛遊覽車來到民治市政中心拉布條抗議，農業局長謝耀清出面安撫業者情緒，新營警分局調派50名警力戒護，幸未引爆更大衝突。

三股里長黃仙立等人說，61線以上屬生態敏感區，全台灣最好文蛤，幾乎都來自這裡，他們不反對綠能、種電，但是市府原允諾將最有爭議地點台61以西專案計畫先暫緩審查，如今市府竟自毀共同協商內容，豈不引人質疑？

市議員陳昆和、許又仁也趕來聲援養殖戶，強調依據台南市議去年2月2日與市府各單位首長經協調會議，充分溝通後及市長也允諾將最有爭議地點的台61以西專案計畫先暫緩審查。