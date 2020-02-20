影／嘉義鐵道藝術村倉庫將拆 藝術家在牆面畫上情感

台鐵嘉義市鐵路高架化工程積極進行中，文化部委託嘉義市文化局代管，嘉義鐵道藝術村5座藝術創作倉庫，台鐵局為配合工程決議保留5號倉庫，1至4號拆除，在藝術村創作20多年的藝術家戴明德，10天前開始在即將拆除倉庫牆上、門板創作，並以「偽釘子戶戴明德2020非典個展」之名開展，展期至倉庫拆除為止。

戴明德表示，剛開始只想把即將消失的藝術基地牆上填滿，在牆上畫上情感，但過程中發現，20年來這個空間給他太多的養份，才有機會到世界各國參加藝術展覽活動，他心中充滿許多感謝。

他說，傳統釘子戶說法讓許多人討厭，他這次創作展稱為「偽釘子戶」，並不是要讓人家討厭，是希望讓人喜歡丶懷念，希望大家對鐵道藝術村的記憶，能透過這些圖像變成懷念的記憶，甚至透過網路傳播到世界各地。

「我其實很感謝宋楚瑜」戴明德回憶藝術村歷史說，1999年他和王文志、陳政宏最早到嘉義鐵道藝術村創作，當時政府還不重視，宋楚瑜擔任省長的中部辦公室，正在推動鐵道閒置空間藝術網絡，嘉義原本是第5順位，因為有3名藝術家在地紮根，中辦將嘉義提升為第二順位，讓藝術家能持續創作、獲得更多養分。