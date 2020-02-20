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影／嘉義鐵道藝術村倉庫將拆 藝術家在牆面畫上情感
台鐵嘉義市鐵路高架化工程積極進行中，文化部委託嘉義市文化局代管，嘉義鐵道藝術村5座藝術創作倉庫，台鐵局為配合工程決議保留5號倉庫，1至4號拆除，在藝術村創作20多年的藝術家戴明德，10天前開始在即將拆除倉庫牆上、門板創作，並以「偽釘子戶戴明德2020非典個展」之名開展，展期至倉庫拆除為止。
戴明德表示，剛開始只想把即將消失的藝術基地牆上填滿，在牆上畫上情感，但過程中發現，20年來這個空間給他太多的養份，才有機會到世界各國參加藝術展覽活動，他心中充滿許多感謝。
他說，傳統釘子戶說法讓許多人討厭，他這次創作展稱為「偽釘子戶」，並不是要讓人家討厭，是希望讓人喜歡丶懷念，希望大家對鐵道藝術村的記憶，能透過這些圖像變成懷念的記憶，甚至透過網路傳播到世界各地。
「我其實很感謝宋楚瑜」戴明德回憶藝術村歷史說，1999年他和王文志、陳政宏最早到嘉義鐵道藝術村創作，當時政府還不重視，宋楚瑜擔任省長的中部辦公室，正在推動鐵道閒置空間藝術網絡，嘉義原本是第5順位，因為有3名藝術家在地紮根，中辦將嘉義提升為第二順位，讓藝術家能持續創作、獲得更多養分。
他說，鐵道藝術倉庫被拆解後，對於下一個世代可能會越來越模糊，成為過去的記憶、歷史，但是他相信鐵道藝術村對於文化丶人文丶藝術都將留下很多價值與討論，也可讓更多人更重視文化藝術。
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