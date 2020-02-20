影／白河林初埤木棉花道集體「遛鳥」 周六現群鸚飛舞

聞名全台的台南白河林初埤木棉花季本周六登場，台南市議員李宗翰今邀請金剛鸚鵡飼主們安排集體放飛鸚鵡，馴化後的金剛鸚鵡飛翔後還會回到飼主身上讓遊客驚喜，周六開幕當天將放飛50隻，預料掀起更高潮。

白河林初埤木棉花道主道全長約866.5公尺、全區含周邊種植約1.7公里，木棉樹園區共715棵，曾經被西班牙旅遊休閒網站BoredPanda評選為全球最美15條花海街道之一，每年吸引大批遊客。

李宗翰表示，這次很高興能夠邀請在地年輕夥伴與市府合作，讓木棉道添加不同的風貌。今天是開幕前試飛活動，光是10餘隻的鸚鵡穿梭在花海間就讓經過的許多路人佇足觀賞，想必屆時開幕超過50隻的鸚鵡共同飛行的氣勢一定更加驚人。

「安全無虞，遊客可放心！」李宗翰說，與會飼主們放飛金剛鸚鵡時，同時注重疾病防疫工作，在參觀場域周邊自主設置衛可自動消毒設備；今天試飛10餘隻鸚鵡也經過馴化，放飛之後只要吹哨子，就能夠成功回到主人身邊甚至伸出手後也能緩緩降落在手臂上，正好與林初埤木棉道美景搭配，更具看頭。