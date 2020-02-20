開學倒數 嘉義市提3要1動口訣升級防疫

嘉義市政府今天在南興國中舉辦「本市各國中小學因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎防疫工作第二次會議」，提出學生健康管理護照、防疫3要1動口訣及8大強化作為，讓防疫再升級。

開學在即，嘉義市政府邀請國中小校長、補教協會和幼教學會等單位參加會議，市長黃敏惠表示，防疫作戰策略、防疫SOP等絕不只是口號，更重要的是要能落實，也期望透過教育讓孩子們學習到個人衛生、衛生環境的觀念。

嘉義市教育處盤點防疫物資，每班有一只耳溫槍，口罩充足，民間單位也贈送酒精及次氯酸等消毒用水，讓整體防疫更完善。

為因應下週開學，教育處也提出校園防疫3要1動口訣，「要量體溫、要勤洗手、教室要通風以及下課出來動一動」，並要求各校落實解除水龍頭省水裝置、家長配合在家量測學生晨間及晚間體溫等8大作為。

嘉義女中化學科老師賴欣媺指出，次氯酸水和二氧化氯都是用氧化方式殺菌，酒精是讓病毒蛋白質變性死亡，對於冠狀病毒皆有效，提醒民眾使用前要細看注意事項。