斗六繪本徵件結果出爐 「那一條八歲記憶裡的路」奪金

雲林縣斗六市公所徵選繪本，今天結果出爐，社會組金獎由作品「那一條八歲記憶裡的路」脫穎而出；大專組則是作品「60公分的飛翔」拿下金獎。

社會組金獎由鄭元欽拿下，其作品「那一條八歲記憶裡的路」故事溫馨感人，真誠描繪出八歲孩童與家人之間的情感流動，沉穩內斂的畫風、粗曠又細緻的筆觸更加彰顯主角的內在情感與狀態，獲得評委一致好評。

鄭元欽說，故事以他兒時回憶為主軸，透過繪本創作描繪家人間互動情感，並在圖中巧妙安排許多兒時想像力創作的動物，讓讀者能夠發揮更多想像力。

社會銀獎由郭珏絹、游淑如、杜慧絹共同創作「不一樣也不會怎麼樣啊！」充滿趣味，以及多樣實驗性插畫技法；銅獎段美鳳，用傳統書法技法，搭配卷軸形式表現非常具東方感的「遊戲童年」，創意構想耳目一新。

大專生的創意與專業也不遑多讓，作品「60公分的飛翔」由唐伯宇、張以平、劉子綾、鄭翊襄、崔文青突破重圍一舉拿下金獎，完整的故事劇情引人入勝，成熟的繪畫技巧將手繪與電繪風格結合得讓人驚豔。

鄭翊襄指出，透過故事因車禍失去雙腳主人翁的對於生活的想望與家人互動，傳達親情，讓繪本更吸引人。

大專組銀獎分別由魏君恆、陳雨青、曾子庭、鍾愛翎、吳佳穎、陳郁淳「雨後的風箏」，透過一支雨傘，深刻描繪主角小男孩與親人間的關係與心情描述，情節腳本完整畫面細膩。

另一組銀獎「媽媽的宇宙郵件」蘇怡文、游美汶、簡詠真、謝宜凌、蘇渝筠，唯美成熟的繪畫風格，完整的畫面構圖及故事情節，是件美感兼具的優異作品。

銅獎分別為鍾心愉、趙品蓉、陳凱玲「舞後，後溝仔」；余岱錡、廖咨羽、陳佑誠、張喬絜、邱冠妤「神奇眼鏡」；賴寀溱「我們一起來做風箏吧！」

斗六市長林聖爵表示，今年已第五屆，共招募到全台23所大專院校投稿，含社會組參賽共61件投稿作品，祭出總獎金6萬5千元，今年也架設繪本徵件作品網站，民眾可線上瀏覽從往年至今的所有得獎作品。