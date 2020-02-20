防疫再升級 嘉義長庚嚴格管制入院

因應新冠肺炎持續升溫，以及昨天已有國內本土個案，為全面防疫戒備，嘉義長庚防疫再升級， 從明天起嚴格管制入院、縮短探病時間。

為全面防疫戒備，維護民眾及醫療院所安全，嘉義長庚醫院明天起再提升醫院公共出入口管制措施，民眾進入醫院前務必自備口罩佩戴、完成乾洗手及通過體溫監測，始能入院。

為全面防堵疫情，醫院白天開放民眾四處出入口、夜間則僅開放二處，開放地點及時間如下：

一、綜合醫學大樓1.一樓北側大門：上午7點到傍晚6點半(夜間封閉)。2.一樓南側(大廳)大門：24小時。3.急診入口：24小時。 二、第二醫學(舊)大樓東側大門：上午7點半到傍晚6點(夜間封閉)。

為確保病友及訪客家屬防疫安全，請民眾減少到醫院探病，鼓勵以電話視訊關懷。明天 起，嘉義長庚醫院縮短探病時間，加護病房探視時間每日僅開放上午11點到11點半，每次限2人探視。