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防疫再升級 嘉義長庚嚴格管制入院
因應新冠肺炎持續升溫，以及昨天已有國內本土個案，為全面防疫戒備，嘉義長庚防疫再升級， 從明天起嚴格管制入院、縮短探病時間。
為全面防疫戒備，維護民眾及醫療院所安全，嘉義長庚醫院明天起再提升醫院公共出入口管制措施，民眾進入醫院前務必自備口罩佩戴、完成乾洗手及通過體溫監測，始能入院。
為全面防堵疫情，醫院白天開放民眾四處出入口、夜間則僅開放二處，開放地點及時間如下：
一、綜合醫學大樓1.一樓北側大門：上午7點到傍晚6點半(夜間封閉)。2.一樓南側(大廳)大門：24小時。3.急診入口：24小時。 二、第二醫學(舊)大樓東側大門：上午7點半到傍晚6點(夜間封閉)。
為確保病友及訪客家屬防疫安全，請民眾減少到醫院探病，鼓勵以電話視訊關懷。明天 起，嘉義長庚醫院縮短探病時間，加護病房探視時間每日僅開放上午11點到11點半，每次限2人探視。
病房訪客探視時間開放至晚上6點，陪病家屬僅限1人。另外，也管制外送廠商不得進入院內。 嘉義長庚醫院表示，相關管制措施勢必造成不便，但為維護大家健康，敬請多加配合，因應疫情隨時變化，請注意醫院公告。
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