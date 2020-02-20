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布袋觀光漁市攤商比客人多 部分攤商關門放疫情假

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
入冬嘉義縣布袋商港客輪停駛，旅遊淡季碰上新冠肺炎疫情延燒，雪上加霜，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，生意下滑，平日攤商比客人多「等嘸人」。記者魯永明／攝影
入冬嘉義縣布袋商港客輪停駛，旅遊淡季碰上新冠肺炎疫情延燒，雪上加霜，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，生意下滑，平日攤商比客人多「等嘸人」。記者魯永明／攝影

入冬嘉義縣布袋商港客輪停駛，旅遊淡季碰上新冠肺炎疫情延燒，雪上加霜，高跟鞋教堂遊客減少2成，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，生意下滑營收減少，平日攤商比客人多「等嘸人」；觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處將減免承租高跟鞋處業者租金紓困；觀光漁市攤商希望漁會比照減免租金。

「疫情衝擊生意掉了一半！慘兮兮」觀光漁市攤商、岑海里長翁億穎說，漁市攤商百餘攤，有販售水產品、餐廳小吃等，疫情未發生人潮多，過年後碰上疫情爆發，生意直直落，客人少，攤商等嘸人，希望區漁會減免租金，政府減免營業稅紓困。

觀光漁市餐廳業者游志豪說，疫情延燒，平日攤商比客人還多，漁市場及停車場冷清，部分餐廳平日等嘸客人，疫情不知持續多久，即將到來的228連假，許多團體旅遊取消，對攤商衝擊大，部分攤商乾脆關門去旅遊「放疫情假」，紓困要及時，建議政府比照過去發放消費券，鼓勵民眾消費紓困。

嘉義區漁會供銷部說，是否減免疫情期間租金，提交理事會討論；雲嘉南濱管理處辦理高跟鞋教堂園區委外經營，連續3次流標，前年底順利出租，由承租台南北門水晶教堂經營的同一家彝璋文創顧問公司得標，租期5年。

招租部分包括高跟鞋主建築及多功能賣場，賣場共12個攤位，水晶教堂與高跟鞋教堂浪漫串連，搭配天幕劇院新觀光設施，高跟鞋教堂及仙履奇園AR體驗館吸引遊客；雲嘉南濱管理處正研擬疫情減免租金紓困方案，幫助業者度過難關。

入冬嘉義縣布袋商港客輪停駛，旅遊淡季碰上新冠肺炎疫情延燒，雪上加霜，高跟鞋教堂遊客減少2成。圖／雲嘉南濱管理處提供
入冬嘉義縣布袋商港客輪停駛，旅遊淡季碰上新冠肺炎疫情延燒，雪上加霜，高跟鞋教堂遊客減少2成。圖／雲嘉南濱管理處提供
入冬嘉義縣布袋商港客輪停駛，旅遊淡季碰上新冠肺炎疫情延燒，雪上加霜，高跟鞋教堂遊客減少2成。圖／雲嘉南濱管理處提供
入冬嘉義縣布袋商港客輪停駛，旅遊淡季碰上新冠肺炎疫情延燒，雪上加霜，高跟鞋教堂遊客減少2成。圖／雲嘉南濱管理處提供
入冬嘉義縣布袋商港客輪停駛，旅遊淡季碰上新冠肺炎疫情延燒，雪上加霜，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，生意下滑，平日攤商比客人多「等嘸人」。記者魯永明／攝影
入冬嘉義縣布袋商港客輪停駛，旅遊淡季碰上新冠肺炎疫情延燒，雪上加霜，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，生意下滑，平日攤商比客人多「等嘸人」。記者魯永明／攝影

高跟鞋教堂 疫情 嘉義 國家風景區

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