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扯！台東有人買口罩用外幣、代幣 衛生人員傻眼
口罩實名制上路後，台東各地衛生所也能販售口罩服務民眾，不過，近來有衛生單位發現有民眾竟使用外幣或代幣購買口罩，讓衛生人員相當傻眼，直呼「到底？良心啊！」。
「忙起來不易察覺！」一名衛生人員說，大部分民眾都是掏零錢硬幣來買口罩，有時排了很多人，一忙起來，根本沒時間去核對零錢真偽，等到賣完核對金額時，才發現有外幣和代幣。
另也有藥局人員表示，就算是收到真的外幣，還要去銀行兌換也是很麻煩，何況是收到假硬幣，那真的只能自認倒楣，自己花錢倒貼，藥局就收到代幣過，但相信民眾也是不知情。
口罩實名制成人口罩維持每7天限購2片，兒童口罩則從原本的每7天限購2片，改為7天4片，每片5元；由於口罩是銅板價，大多民眾都使用硬幣購買，台東卻出現有人用外幣或代幣購買。
警方表示，常見偽幣50元居多，代幣則以10元大小居多，呼籲民眾若使用假硬幣或代幣購買東西，恐觸犯詐欺及行使偽造貨幣等罪嫌，千萬不要貪小便宜，而因小失大。
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