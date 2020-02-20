印刷廠員工遊日返國隔離 若不支薪恐違法

台中市知名的健豪印刷公司，員工投訴到日本旅遊回國後，被要求居家自主隔離21天，員工不願配合而遭資遣。對此，業者表示，所有員工都願配合防疫，是該員工自己選擇被資遣。

台中市勞工局對此表示，日本回台旅客目前不在居家檢疫14天的範圍內，雇主基於營運考量，要求勞工在家自主管理21天，期間仍須給付工資。

健豪公司媒體部經理張哲源今天接受記者採訪時說明，因為疫情愈來愈嚴峻，為保護全公司約800名員工，還有往來客戶，必須採取更高規格的防疫措施。

張哲源指出，這名員工去年7月就曾因違反員工保密規定，竊取公司圖資遭記大過，這次又因到日本旅遊回來後，不願接受公司居家自主隔離規定而選擇資遣，員工也簽名同意資遣，沒想到事後對外投訴。

張哲源表示，武漢肺炎疫情持續蔓延，台中市已有一家木業公司因為防疫全廠停工，公司基於保護員工，8日已公告出國回來要居家隔離14天，看到疫情愈來愈嚴重，而且病毒潛伏期有些更超過14天，因此公司於13日重新公告，回國後要居家隔離21天，相關規定都獲得全體員工表示願意配合。

張哲源說，公司的防疫措施，只有這名員工表明不配合並願意被資遣。因而公司以這名員工不配合公司防疫政策，符合相關法令規定「無法勝任工作」的理由得以資遣。

雖然居家隔離期間公司不給薪，張哲源說，公司以後會視員工工作表現，給予工作獎金做為補貼，只要員工好好做，未來就有工作獎金，彌補居家隔離期間的不支薪。

台中市勞工局上午也派員前往健豪公司針對21天工資給付及申請假別等實施勞動檢查，勞工局表示，目前尚未接獲該公司單一勞工申訴或申請調解案件，因該名勞工目前未接獲衛生主管機關發出的「居家隔離通知書」或「居家檢疫通知書」、「自主健康管理通知書」，而雇主基於營運考量，要求勞工在家自主管理21天，期間仍須給付工資。

勞工局指出，如經查察確實未給付工資，將依規定處2萬元以上100萬元以下罰鍰。此外，目前已知該名勞工遭公司解雇，解雇事由為勞基法第11條第5款工作不能勝任，勞工局也將對此進行查察，如未符合法定預告期間及資遣費相關規定，可處2萬元以上100萬元以下罰鍰。