雲林監理站今加強取締白牌車 今年迄今已抓到2件

台灣日前傳出首例新冠肺炎死亡病例是白牌車駕駛，白牌車防疫與問題引各界關注；雲林監理站今天會同雲林縣警察局交通隊加強取締白牌車，呼籲民眾搭乘合法計程車等公共運輸。

雲林監理站站長吳孟峰表示，白牌車多在車站攬客或以電話預約，去年整年度取締6輛，今年迄今取締兩輛，今天在白牌車攬客熱點加強取締，雲林以虎尾高鐵、斗六火車站與工業區為白牌車最常出沒地點。

吳孟峰說，經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2500萬元，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

另外，為防杜白牌車違規營業，公路法已經修正，並訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，有1萬至30萬元檢舉獎金。

吳孟峰提到，目前防疫期間，雲林縣有車行的計程車115輛、個人車行有101輛，全都依規定進行清潔消毒，並因應中央政策，日前已發配7000片口罩給所有車行，「1周領1次，1次領7片」讓駕駛達到防護作用。