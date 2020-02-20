台南古都半程馬拉松如期舉行 參賽者擔心與遲疑

日本受新冠肺炎疫情影響已決定取消東京馬拉松，台南古都國際半程馬拉松仍將在3月1日如期舉行。台南一中校長廖財固有報名休閒組，但因考量剛開學又遇到假期，不確定因素多，將視疫情評估是否參加；另有40多名學生也報名，學校表示，是否參加由學生自行決定。

今年台南古都國際半程馬拉松賽共有2萬餘人，其中298名為外籍人士，有104名為境外選手，教育局日前表示，為落實阻絕傳染風險於境外的防疫目標，已婉退所有境外中港澳籍及預計2月15日後自中港澳入境（包括由各國家經中港澳轉機）的選手。

日前日本東京馬拉松受新冠肺炎疫情影響，已取消一般民眾參賽，使得3萬8000多人報名的賽事，將僅剩200多人參賽。不過，台南古都國際半程馬拉松不受影響，照常舉行。但近日連續發生中部某白牌司機確診死亡，並有多名家屬感染，以及北部1名無旅遊史婦人也確診，，讓有些原本要參加古都半程成馬拉松的民眾，遲疑起來。

南一中校長廖財固表示，他是報名參加休閒組，但考慮到剛開學，接著是228放假，不確定因素多，將視疫情狀況，審慎評估是否參加。