嘉義老老照護生活艱困 中華聖母基金會及7-11提供協助

嘉義縣新港鄉一名66歲何姓阿嬤已照顧72歲患有中度智能障礙及中風需靠枴杖或輪椅行動的丈夫，和39歲患有重度智能障礙的么女10多年，4年多前，嫁到外地的大女兒返鄉發現家人生活品質下降，向嘉義市天主教中華聖母社會福利基金會求助，才發現何阿嬤已出現失智現象。

嘉義市天主教中華聖母社會福利基金會表示，何阿嬤有失智症狀後，對於事物沒有正確的認知能力，也無時間感，平時備餐量過多，剩餘食物沒有妥善保存，經常放到過期發臭，導致家中充滿異味且有大量蟑螂老鼠亂竄。

中華聖母基金會接手服務之後，首先確認一家三口的健康無虞，再以與7-ELEVEN合作的「把愛找回來公益零錢捐」經費，為何阿嬤一家協助提供生活物資、家具汰換及清潔費用，並爭取長照相關資源、回診就醫服務、連結社區便當店送餐服務，加裝無障礙設備等。

中華聖母基金會表示，基金會日前也邀請於桃園敏盛綜合醫院服務的副院長江坤俊前往探訪，江坤俊過去曾於嘉義長庚醫院服務，探訪當天，何阿嬤看到有新面孔非常開心，一直拉著江坤俊介紹家裡的每個角落。

江坤俊表示，這是第二次拜訪聖母基金會服務的長輩，看到他們在應該要享福的年紀，卻仍需要擔負照顧另一伴的責任，這份看不見盡頭、勞心又勞累的照顧工作，令人不捨。