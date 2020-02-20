憂成防疫漏洞 嘉義警方取締高鐵站白牌車

日前一名白牌車駕駛感染2019冠狀病毒疾病死亡，嘉義縣警察局將白牌車最常出沒的高鐵嘉義站列為取締重點，並呼籲高鐵下車的民眾與遊客搭乘排班計程車或接駁公車。

高鐵嘉義站下車的旅客常遇到白牌計程車攬客，尤其是晚上10時過後時段。

嘉義縣警察局交通隊副隊長連嘉仁接受中央社記者訪問表示，交通隊與嘉義監理站合作，監控先前有違規攬客的車輛，水上警分局也密集巡邏高鐵嘉義站周遭。

連嘉仁指出，民眾若覺得嘉義站的接駁公車較不方便，建議搭乘在高鐵排班的計程車，計程車司機是經過政府考核的，會依規定進行清潔消毒等防疫工作，搭乘有保障。

台灣高鐵公司嘉義站專員許明燕表示，針對白牌車違規攬客情形，平日車站即協請鐵路警察取締或驅趕，保全人員如發現違規攬客行為，也會主動通知警方取締。