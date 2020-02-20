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沉睡森林大白熊戴口罩！嘉義市府提醒重視新冠病毒疫情

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義車站前的沉睡森林大白熊，今天戴口罩了！記者卜敏正／翻攝
嘉義車站前的沉睡森林大白熊，今天戴口罩了！記者卜敏正／翻攝

嘉義車站前的沉睡森林大白熊，今天戴口罩了！嘉義市府為提醒民眾重視新型冠狀病毒疫情，今天幫火車站前的沉睡森林大白熊，戴上灰藍相間迷彩口罩，再次吸引路人目光，但市政府強調，開放空間民眾不需隨時戴口罩，請把口罩留給需要的人。

由在地知名插畫家SMART莊信棠設計的沉睡森林大白熊，自去年底開始成為火車站前重要地標，吸引無數民眾拍照打卡。市府今天特地給大白熊戴上迷彩圖案口罩，象徵防疫視同作戰，提醒民眾做好自主健康管理，如有疑似症狀應主動通報，一同打贏防疫勝仗。

市府呼籲，口罩使用時機應著重在「進入醫療院所，有呼吸道症狀者，有慢性病者，以及出入通風不良、擁擠密閉空間者，建議需要戴口罩」，至於健康民眾及一般學生無須隨時戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

市府強調，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，做好咳嗽禮節、減少近距離接觸，避免出入密閉擁擠之公共場合，並保持環境清潔及通風。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922通報。

嘉義車站前的沉睡森林大白熊，今天戴口罩了！記者卜敏正／翻攝
嘉義車站前的沉睡森林大白熊，今天戴口罩了！記者卜敏正／翻攝
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嘉義車站前的沉睡森林大白熊，今天戴口罩了！記者卜敏正／翻攝

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