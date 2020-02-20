沉睡森林大白熊戴口罩！嘉義市府提醒重視新冠病毒疫情

嘉義車站前的沉睡森林大白熊，今天戴口罩了！嘉義市府為提醒民眾重視新型冠狀病毒疫情，今天幫火車站前的沉睡森林大白熊，戴上灰藍相間迷彩口罩，再次吸引路人目光，但市政府強調，開放空間民眾不需隨時戴口罩，請把口罩留給需要的人。

由在地知名插畫家SMART莊信棠設計的沉睡森林大白熊，自去年底開始成為火車站前重要地標，吸引無數民眾拍照打卡。市府今天特地給大白熊戴上迷彩圖案口罩，象徵防疫視同作戰，提醒民眾做好自主健康管理，如有疑似症狀應主動通報，一同打贏防疫勝仗。

市府呼籲，口罩使用時機應著重在「進入醫療院所，有呼吸道症狀者，有慢性病者，以及出入通風不良、擁擠密閉空間者，建議需要戴口罩」，至於健康民眾及一般學生無須隨時戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。