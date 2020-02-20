黃敏惠：防疫作戰策略不是口號 嘉市開國中小防疫會議

嘉義市政府於今天在南興國中舉辦「國中小學因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎防疫工作第二次會議」，市長黃敏惠強調「防疫作戰策略、防疫SOP不是口號，必須落實」，市府已提供「線上學習平台」、「疫情防護網」、編訂「防疫流程」及「本市學生健康管理護照」，感謝學校及民間單位為防疫付出，也提出「校園防疫3要1動口訣」及「8大強化作為」呼籲防疫再升級。

黃敏惠表示，開學前再次邀集國中小校長、補教協會和幼教學會與會，就是提醒大家把防疫當成首要工作，在開學前做最好準備，也呼籲家長與孩子多互動，關心孩子健康，透過事前準備、確實做好防疫。

黃敏惠也感謝全一水電工程捐贈95%台糖酒精、東輝生物科技公司捐贈殺菌乾洗手凝膠、台灣可林生化科技有限公司捐贈二氧化氯原液，及崇仁醫專捐贈次氯酸水，讓防疫得以更完善、更周全。

教育處處長林立生表示，1月24日嘉義市即成立應變指揮中心，各局提高防疫措施，各國中小學已於年前啟動管控機制，控管所屬師生中港澳出入境情形並及時回報。

他說，因應開學延後可能影響弱勢學童用餐，市政府亦請學校加印2月11日至24日的午餐券，讓「低收入戶」、「中低收入戶」、「家庭突發因素」及「家庭經濟困難」學生能透過就近領取餐食等方式，落實急困學生用餐協助機制