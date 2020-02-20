疫情衝擊 嘉義縣首家機械廠申報184名員工放無薪假

新冠肺炎疫情險峻，受疫情衝擊，嘉義縣民雄工業區一家知名機械製造公司，向縣府社會局申報184名員工，從下月起到5月為期3個月放無薪假，引發外界疑慮疫情延燒，對在大陸代工相關產業鏈衝擊加大，影響勞工權益。

社會局指出，民雄工業區申請放無薪假的這家機械公司，受疫情衝擊，因大陸半成品材料無法交貨運來台，影響生產線，申請184名員工從3月到5月放無薪假，這家公司全部員工200多人，申請無薪假比例多達3分之2。

疫情衝擊部分產業景氣，有企業實施減班、減工時（俗稱無薪假），勞動部為協助在職勞工就業穩定，修正「充電再出發訓練計畫」，針對減少正常工時參加訓練課程勞工，提高訓練津貼時數，從每月100小時增到120小時，參訓勞工最高可領1萬8960元津貼；訓練費也從原來190萬，提高到350萬元。

去年底受中美貿易戰衝擊，嘉太工業區1家知名鑄造公司，申報77 名員工，從去年11月到元月11日，放無薪假；六腳鄉一家製造太陽眼鏡光學公司，因外銷美國訂單減少虧損，依勞基法資遣員工22人。

民雄工業區服務中心說，過年後至今廠商上班正常，機械類廠商30多家；嘉義縣工業會說，受一例一休增加用人成本，中美貿易戰及疫情衝擊，製造業經營得很辛苦，苦撐待變，與大陸有產業鏈的機械及工具機製造業廠商衝擊大；嘉縣總工會理事長鄭介維說，疫情衝擊，希望勞資共度難關，維護勞工權益。