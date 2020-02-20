為食安把關 台南動保處：安心選購台南優良畜禽產品

台南市政府農業局去年完成畜產場用藥及禽肉檢驗，僅驗出1件養禽場未符標準，為台南優良畜產安全把關，消費者可安心食用。

農業局局長謝耀清表示，對於畜牧場用藥情形皆有進行不定期抽血、採樣檢驗，去年度總共抽驗本市627家養畜場，總共抽樣肉豬490場2千450件、牛82場410件及羊55場275件，檢驗結果均無違法用藥的情形。

在禽肉檢測上，去年共抽樣148家養禽場，分別為雞肉80場160件、鴨肉24場48件及鵝肉44場88件，僅檢出未符標準1件，其餘均合格，整體抽驗合格率接近100%。

台南市動保處長吳名彬說，為鼓勵民眾選購南市在地優良畜禽產品，市府積極推動各項抽查檢驗及稽查作業，以打響南市在地優良畜禽產品名聲，讓民眾一起來吃在地、吃新鮮、吃健康。

台南市長黃偉哲說，畜禽產品從農地生產開始到餐桌上，皆由南市政府各單位層層把關及管理輔導，包含提升獸醫師及畜牧場安全用藥觀念、法規宣導；提升畜牧場生產管理、生物安全輔導、疫苗注射及疾病監控，減少疫病發生並降低投藥需求。