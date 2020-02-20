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為食安把關 台南動保處：安心選購台南優良畜禽產品

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
台南市動保處長吳名彬。記者謝進盛／攝影
台南市動保處長吳名彬。記者謝進盛／攝影

台南市政府農業局去年完成畜產場用藥及禽肉檢驗，僅驗出1件養禽場未符標準，為台南優良畜產安全把關，消費者可安心食用。

農業局局長謝耀清表示，對於畜牧場用藥情形皆有進行不定期抽血、採樣檢驗，去年度總共抽驗本市627家養畜場，總共抽樣肉豬490場2千450件、牛82場410件及羊55場275件，檢驗結果均無違法用藥的情形。

在禽肉檢測上，去年共抽樣148家養禽場，分別為雞肉80場160件、鴨肉24場48件及鵝肉44場88件，僅檢出未符標準1件，其餘均合格，整體抽驗合格率接近100%。

台南市動保處長吳名彬說，為鼓勵民眾選購南市在地優良畜禽產品，市府積極推動各項抽查檢驗及稽查作業，以打響南市在地優良畜禽產品名聲，讓民眾一起來吃在地、吃新鮮、吃健康。

台南市長黃偉哲說，畜禽產品從農地生產開始到餐桌上，皆由南市政府各單位層層把關及管理輔導，包含提升獸醫師及畜牧場安全用藥觀念、法規宣導；提升畜牧場生產管理、生物安全輔導、疫苗注射及疾病監控，減少疫病發生並降低投藥需求。

動物飼養期間不定期至畜牧場採樣檢驗監控用藥情形，杜絕違法用藥；豬隻拍賣市場抽驗瘦肉精等藥物殘留，屠宰場仍有屠宰衛生檢查獸醫師把關，逐一檢查拍賣及屠宰的畜禽；動物及畜禽產品上市後，亦有衛生單位進行抽驗檢測，消費者可安心選購台南優質畜產產品。

台南奇男國產羊肉專賣店羊肉料理。記者謝進盛／攝影
台南奇男國產羊肉專賣店羊肉料理。記者謝進盛／攝影
台南市政府農業局完成畜產場用藥及禽肉檢驗，僅驗出1件養禽場未符標準，並未流入市面，為消費者可安心食用。記者謝進盛／攝影 記者謝進盛／攝影
台南市政府農業局完成畜產場用藥及禽肉檢驗，僅驗出1件養禽場未符標準，並未流入市面，為消費者可安心食用。記者謝進盛／攝影 記者謝進盛／攝影
台南市蘇念牧場自家畜牧產品，自產自銷。記者謝進盛／攝影
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豐輝畜牧場下營紅牌土雞。記者謝進盛／攝影
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