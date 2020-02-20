快訊

美國CDC：新冠病毒在台、日、星、泰等國出現社區傳播

發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

不織布廠老董回饋家鄉 捐抗空污口罩給學生

中央社 / 台南20日電

新冠肺炎疫情延燒，口罩等防疫物資搶手。出身台南市將軍區的康那香公司董事長戴榮吉決定捐贈一批自家生產的抗空污口罩，給將軍區的學生及長者，幫將開學的學生們做好準備。

捐贈活動預定於明天上午10時至下午3時在將軍區漚汪文衡殿舉辦，將軍區的國中、國小學生每人可獲得10片口罩與抗菌濕巾1包，由各校統一領回轉發給學生。設籍在將軍區長榮里、西甲里、忠嘉里、角帶圍及口寮等地區的65歲以上長者，每人憑身分證可領4片口罩及抗菌濕巾2包。

位於台南的不織布大廠康那香公司，口罩產線所生產的醫療用口罩已被政府徵用。此次戴榮吉決定捐贈的是公司的其他產品，包括可防PM2.5的抗空污3D立體口罩及抗菌濕巾。

戴榮吉表示，防PM2.5的3D立體口罩是以4層不織布製成，比一般醫療口罩的3層還多，售價也高出許多。抗菌濕巾則可以代替消毒酒精用來清潔，希望協助學童和長者做好防疫準備。

協辦捐贈活動的漚汪國小校長許德文說，戴榮吉回饋家鄉，這些防疫物資相當實用，預計約800名學生可以受惠。

口罩 軍區 空污
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

藥師口罩包到手軟 黃偉哲：爭取包材經費、動員志工

買到「全白口罩」疑惑該戴哪面？ 網曝正解：不看鬆緊帶

口罩墊紙重複用？感染控制師：千萬不要，影響密合度

口罩盒也瘋搶？他收貨後給一星負評 網笑：眼睛有問題？

相關新聞

鳥友連續3年與阿里山 斷腳掌的生命勇鳥帝雉喜相逢

荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，長期駐守海拔2488公尺的阿里山區小笠原山觀察記錄生態，前年2月8日發現1隻公帝雉右腳...

疫情衝擊 嘉義縣首家機械廠申報184名員工放無薪假

新冠肺炎疫情險峻，受疫情衝擊，嘉義縣民雄工業區一家知名機械製造公司，向縣府社會局申報184名員工，從下月起到5月為期3個...

新冠肺炎疫情嚴峻 莿桐農會蒜精賣光光

新冠肺炎疫情嚴峻，提升免疫力加強自我防護成了首要關鍵，雲林縣莿桐鄉農會，最近生產的蒜頭精被掃購一空，已經缺貨超過3周，也...

為食安把關 台南動保處：安心選購台南優良畜禽產品

台南市政府農業局去年完成畜產場用藥及禽肉檢驗，僅驗出1件養禽場未符標準，為台南優良畜產安全把關，消費者可安心食用。

台南佳里金唐殿蕭壠香科 「送王」燒王船添載破紀錄

3年1科的台南市佳里金唐殿舉辦庚子蕭壠香科五朝王醮，今天在「送王」燒王船儀式中，圓滿落幕，金唐殿主委陳立國表示，今年參與...

免費送5500株苗木 嘉市今送250株蘭嶼羅漢松、土月桂

林務局嘉義林區管理處為響應今年植樹月「森活大樹聚」主題，與嘉義縣市及台南市政府合作，2至3月共舉辦7場贈樹苗活動，預計送...

台南行動急診室 獲贈先進救護車

台南市消防局推動「行動急診室」，鑫興鋁業公司董事長謝添寶昨捐贈官田消防分隊一輛先進救護車，就包含價值110萬元的12導程心電圖多功能生理監視器X-SERIES；台南市長黃偉哲表示，救人是以秒計，行動急診室可大大提高生存機會；台南市消防局長李明峯也說，台南市因多功能生理監視器救了34位心肌梗塞病人且痊癒出院，本報報導後獲回響，消防局昨就接獲2名善心人士主動表達捐贈意願。

嘉市中山路科技執法 4月啟用

嘉義市政府交通處為改善違規停車，去年底在中山路設置影像辨識、監控「科技執法」系統，若發現區域內有紅線違停、並排停車及違停公車停靠區車輛，系統會自動蒐證、舉發回報，即日起宣導、4月1日啟用，並將由交通隊寄出罰單，呼籲用路人切勿違停。

嘉義大同學院製布口罩 今明送200片

嘉義大同技術學院時尚造型設計系師生，看見全民排隊搶口罩，前天向校方借用縫紉教室，製作夾層可置放醫療口罩的環保雙層布口罩，贈送社區居民，消息傳出後裁縫車老闆到場免費維修，居民自願到場縫製口罩，還有阿嬤拿珍藏花布到校提供縫製口罩，讓大同師生都覺得，蔓延出這樣連鎖愛心善行「真讓人感動！」

扶輪社助嘉市護肝 5千名免費篩檢

政府推動C肝篩檢治療多年，但雲嘉南地區仍存有許多C肝隱藏性高風險族群，台北市南港扶輪社等10個扶輪友社，爭取國際扶輪社全球獎助金約238萬元，提供嘉義市民5000個名額，免費B、C型肝炎篩檢，昨天宣布啟動，將在27個里抽血篩檢，若發現病毒可由健保給付治療。

古坑綠色隧道增攤位？ 鄉公所否認

雲林古坑鄉公所最近在綠色隧道人行步道上設置50個電源插頭開關箱，讓部分攤商以為公所有意增設再50個攤位，認為太擁擠破壞現有的閒情逸致環境，引起反彈聲浪。古坑鄉公所機要秘書陳泳豪表示，尚未有增設攤位計畫，會從長計議，至於設置電源插座開關箱，是為了日後的活動做準備。

立面泥塑裝飾掉落 新化老街建築結構堪憂

台南新化老街今年滿百年，老屋建築立面泥塑裝飾日前突然掉落，險些砸中人車，老街住戶憂心建築結構安全，希望進行結構安全總體檢。台南市文化局表示，老屋是私人財產，未列入歷史建築或市定古蹟，仍會提供協助，目前有老屋立面整修及老屋改建兩種方案，屋主可提出申請。

熱門新聞

違停拍照就在身邊！嘉市中山路「科技執法」4月1日啟用

佛心！台南康那香董座發送口罩 這區學生和老人受惠

疫情衝擊台中觀光業成重災區 台中市端出「紓困三箭」

汐止獨有美景 「台北101串丸子」一年僅2個月可看到

疫情衝擊產業 南市無薪假已有5家468人

台大雲林引進「微波熱能止汗術」 非侵入永久治療狐臭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。