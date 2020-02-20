台南佳里金唐殿蕭壠香科 「送王」燒王船添載破紀錄

3年1科的台南市佳里金唐殿舉辦庚子蕭壠香科五朝王醮，今天在「送王」燒王船儀式中，圓滿落幕，金唐殿主委陳立國表示，今年參與的神轎及信徒「添載」分數，都創下紀錄，顯示民眾透過宗教祈福，期待台灣平安。

蕭壠香是台南知名濱海五大香科之一，列入台南市定民俗，今年適逢庚子香科年，金唐殿將在2月14日「請王」，2月15到17日進行17角頭24村庄遶境，2月20日「送王」燒王船。

陳立國表示，王醮典結束代表千歲爺任務完成，上午7點請上王船坐在金紙山上後，在千人陸上行舟方式，將王船拉到王船地，再將兵將請上船，在吉時，王船從船艙中段冒出火光，不久後熊熊大火就把整個船身焚燒成灰燼。

燒王船要等到最後中間的船桅倒下，才算順利圓滿，信徒民眾圍著王船及宋江陣頭護船，避免信眾搶奪「鯉魚旗」。