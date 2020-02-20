鳥友連續3年與阿里山 斷腳掌的生命勇鳥帝雉喜相逢

荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，長期駐守海拔2488公尺的阿里山區小笠原山觀察記錄生態，前年2月8日發現1隻公帝雉右腳掌斷掉，一跛跛跳著覓食，被牠堅強求生意志感動，取名「阿勇」，去年再見到「阿勇」，日前第3年與「阿勇」喜相逢，說明棲地生態環境保育良好。

蘇家弘在荒野的會名正是「帝雉」，他對千元紙鈔上的國鳥帝雉，情有獨鍾，與斷腳掌「阿勇」人鳥彼此建立感情，蘇家弘發現帝雉保育有成族群增加，「阿勇」一跛跛跳著走路覓食求生，右腳掌疑因捕獸夾斷，不向命運低頭，勇敢生存，讓他感動。

「阿勇」求生意志堅強，去年蘇家弘曾接連觀察牠換羽毛，為了求生，加入爭領域戰局，作勢打架，勇敢生存戰鬥，有如生命鬥「雉」，讓蘇家弘感動。

帝雉列為世界近危鳥類，是台灣體形最大特有種鳥類，被封為「國鳥」，成為千元台幣背面重要圖案，主要分布在玉山、雪霸及太魯閣國家公園中、高海拔山區。

蘇家弘說，帝雉習性和人類很像，公鳥帶母鳥幼鳥覓食，公鳥會警戒，帝雉身上繽紛亮麗羽毛，宛如穿上時髦衣裳，生性機警怕生，聽到吵雜聲或沈重腳步聲，會躲進森林藏匿，從容鎮定儀態，贏得「迷霧中王者」美譽。