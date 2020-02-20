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疫情衝擊台糖蔗埕園區遊客冷清 沒賣酒精民眾失望

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
受疫情衝擊，嘉義縣知名景點六腳鄉台糖蒜頭糖廠蔗埕文化園區，過年後遊客直直落，園區冷清，五分車載客率下跌5成。記者魯永明／攝影
受疫情衝擊，嘉義縣知名景點六腳鄉台糖蒜頭糖廠蔗埕文化園區，過年後遊客直直落，園區冷清，五分車載客率下跌5成。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情蔓延，受疫情衝擊，嘉義縣知名景點六腳鄉台糖蒜頭糖廠蔗埕文化園區，過年後遊客直直落，園區冷清，五分車載客率下跌5成，台糖產製防疫酒精，但蔗埕園區未販售，民眾失望。

疫情爆發後，生產防疫酒精的台酒，在民雄鄉觀光工廠有販售防疫酒精，同樣生產防疫酒精的台糖營銷據點，也成為民眾搶購地點，園區遊客中心接到許多民眾電話，不是詢問旅遊資訊，而是問有沒有賣防疫酒精， 得知園區未販售，感到失望。

蔗埕園區主任林春成說，蔗埕園區未申請菸酒公司煙酒販售牌照，無法販售，會向公司反映，因應民眾防疫需求。台糖產製75%防疫酒精販售通路目前在各地蜜鄰超市，以及全家便利超商。

搭五分車是園區熱門休閒活動，疫情爆發後，載客率下跌一半，雖如此，每天2班定期列車未停駛，另園區福利社及販賣部生意也變少，過去停車場停放遊覽車及遊客轎車，現在空蕩冷清；工作人員在園區備妥消毒液供遊客消毒。

蒜頭糖廠建於西元1906年，日治時代曾是全台第三大糖廠。2001年納莉颱風造成廠區淹水，製糖設備嚴重毀損，停止製糖業務，糖廠結合台糖特有的五分車，以「蔗埕文化園區」為主題轉型朝觀光休閒發展。

園區設置鐵道文物館展示許多相關物品，縱橫交錯鐵道上可看到各式各樣約五分車頭與車體，包括在日本流落30年的蒸汽火車頭，園區還有生態公園，具戶外教學的功能。

受疫情衝擊，嘉義縣知名景點六腳鄉台糖蒜頭糖廠蔗埕文化園區，過年後遊客直直落，園區冷清，停車場停放車子少。記者魯永明／攝影
受疫情衝擊，嘉義縣知名景點六腳鄉台糖蒜頭糖廠蔗埕文化園區，過年後遊客直直落，園區冷清，停車場停放車子少。記者魯永明／攝影
受疫情衝擊，嘉義縣知名景點六腳鄉台糖蒜頭糖廠蔗埕文化園區，過年後遊客直直落，園區工作人員備妥消毒液供遊客消毒。記者魯永明／攝影
受疫情衝擊，嘉義縣知名景點六腳鄉台糖蒜頭糖廠蔗埕文化園區，過年後遊客直直落，園區工作人員備妥消毒液供遊客消毒。記者魯永明／攝影

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