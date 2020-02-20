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免費送5500株苗木 嘉市今送250株蘭嶼羅漢松、土月桂
林務局嘉義林區管理處為響應今年植樹月「森活大樹聚」主題，與嘉義縣市及台南市政府合作，2至3月共舉辦7場贈樹苗活動，預計送出5500株苗木。今天上午首場贈苗活動，上午11時30分在嘉義市盧厝里沈公厝，配合嘉義市府荔枝椿象防治宣導，現場贈送蘭嶼羅漢松、土肉桂等250株苗木，每人可領2株苗木，送完為止。
嘉義林管處處長張岱表示，種樹可減碳、淨化空氣，並能促進國土綠化，進而保護人類及動物生態環境。台灣原生植物與台灣野生動物長期共同演化，除可兼顧生態平衡，更具有較強抗病蟲害能力，透過植樹月贈苗活動提供台灣原生植物，鼓勵民眾植樹綠美化。
嘉義林管處植樹月贈苗活動另有6場次，活動地點包括：
●2月28日（周五）嘉義縣朴子市戀人公園嘉有好市集
●3月12日（周四）嘉義縣番路鄉原草山分校附近
●3月14日（周六）台南市善化區亞蔬-世界蔬菜中心
●3月22日（周日）嘉義市水資源回收中心；
●3月23日（周一）嘉義縣民雄鄉福樂公園
●3月28日（周六）嘉義縣朴子市戀人公園嘉有好市集
6場次分別贈送光蠟樹、珊瑚樹、榔榆、山櫻花、土肉桂及厚葉石斑木等計5000餘株苗木，部分場次尚有國產材推廣等攤位，歡迎民眾親自體驗，各場次活動細節及贈苗樹種略有差異，詳情可洽嘉義林管處（電話05-2787006#374 黃小姐）。
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