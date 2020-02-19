佛心！台南康那香董座發送口罩 這區學生和老人受惠

學校下周即將開學，家長憂心口罩不夠用，台南口罩生產大廠康那香企業董事長戴榮吉，決加碼捐贈漚汪文衡殿四角頭65歲以上信徒及將軍區學童防疫3D口罩，21日（周五）上午10點開始發放，消息傳出後，鄉親紛紛留言表達感謝。

漚汪文衡殿總幹事戴建峰表示，康那香企業戴榮吉董事長也是文衝殿榮譽主委，是基於守護家鄉長者及學童健康，繼去年四月捐贈將軍區國中小（含附設幼兒園）學童3D立體口罩活動後，有感今年新冠肺炎疫情肆虐全球及流感疫情未減情況下，特別在本月21日（周五）上午10點，在漚汪文衡殿前辦理3D立體口罩及抗菌濕巾等防疫物資愛心發放活動。

戴榮吉董事長認為，近期新冠肺炎及流感疫情肆虐全球，市面醫療口罩一罩難求，有鑑於家鄉民眾買不到口罩防護疫情及學童即將開學，基於感恩故鄉的心情，守護家鄉長者及學童健康，再度慷慨回饋故鄉，捐贈公司研發的3D立體口罩及抗菌濕巾。

發放對像是漚汪文衡殿四角頭（即將軍區長榮里、西甲里、忠嘉里、角帶圍及口寮等）65歲以上（即民國44年2月前出生）信徒初估有1500人，及將軍鄉區國中小與幼兒園學童約800人，以愛守護家鄉長者及孩童的健康，期盼能幫助家鄉民眾共同度過這一次的疫情。

戴建峰說，這次愛心發放，國中小及幼兒園學童，每位均能獲得10片口罩及抗菌濕巾一包，由各校校長代表統一領取，另漚汪文衡殿四角頭65歲以上（民國44年2月前出生）信徒，每位可獲得4片口罩及抗菌濕巾二包，凡居住於該區域符合條件之民眾均能攜帶身分證明文件至漚汪文衡殿前領取，活動將於當天上午10點至下午三點辦理發放，行動不便老人可以由親友帶身分證明文件代領。