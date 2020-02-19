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實現你要的書 成大校友會客製助北台南家扶兒圓夢

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
成功大學校友會副會長張簡永祥（右一）偕同校友親至北台南家扶舉辦「照亮家扶兒，擁抱知識，擁抱希望贈書見面會」，贈書給家扶兒。記者謝進盛／攝影
成功大學校友會副會長張簡永祥（右一）偕同校友親至北台南家扶舉辦「照亮家扶兒，擁抱知識，擁抱希望贈書見面會」，贈書給家扶兒。記者謝進盛／攝影

「喜歡嗎？我們買給你（妳）」成大校友會助北台南家扶兒圓夢，為100名家扶兒擬訂客製化的贈書計畫，今前往北台南家扶共送出1千085本的參考書，親自送到家扶兒手上，過程溫馨。

成功大學校友會副會長張簡永祥偕同10名校友親至北台南家扶舉辦「照亮家扶兒，擁抱知識，擁抱希望贈書見面會」，張簡永祥表示，感受弱勢孩子在學習資源上的不足，活動受到校友們熱烈響應。

張簡永祥說，對於積極想升學的孩子而言，參考書就如同吃飯一樣，是必需品，不過，吃飯是一定得吃，但書錢在不得已情況下，可能必須被省下來。因此希望孩子們不要為了省書錢，而減損到升學的競爭力，而有了「你開書單來，我們買給你」的贈書構想。

經確認後，家扶社工即開始推薦適合學生名單，並給予學生可自由到升學書局網站或附近實體書店，挑選下學期的參考書或國文英文課外延伸輔助工具書，每位學生也都很珍惜這次難得的機會，很認真地挑選所需的書籍，並完成書單的填寫。

校友會再依每名學生書單向書局或出版社採購後，由下月將接任下屆校友會會長的張簡永祥帶領10位校友們前來新營舉辦贈書見面會，校友們親手將參考書一一送給位於新營區家扶孩子們。

高一蔡姓學生表示，出身單親家庭且母親的工作不穩定，生活清苦，也不敢上補習班，國三時是靠著拼命寫題本及看教科書才取得不錯的會考成績，自學對她而言很重要，能獲贈參考書及工具書十分高興。

成大榮譽校友、全國連鎖志光公職教育集團總裁林進榮表示，家扶扮演著社會安定的角色，在多數家庭陷入困境時，家扶及時伸出溫暖的手，陪伴過無數家庭及孩子，能透過贈書計畫，加強孩子們的升學競爭力，讓孩子們多一份教育學習資源的支持即是多一份希望，期許孩子們能有機會突破家庭和環境的困境，透過教育翻轉人生。

成大校友會助北台南家扶兒圓夢，為家扶兒擬訂客製化的贈書計劃。記者謝進盛／攝影
成大校友會助北台南家扶兒圓夢，為家扶兒擬訂客製化的贈書計劃。記者謝進盛／攝影
成大校友會至北台南家扶舉辦「照亮家扶兒，擁抱知識，擁抱希望贈書見面會」。記者謝進盛／攝影
成大校友會至北台南家扶舉辦「照亮家扶兒，擁抱知識，擁抱希望贈書見面會」。記者謝進盛／攝影

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