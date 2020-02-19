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明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻：又要做功德了

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阿里山鄉各村衛生室也能買口罩 宣傳不足賣不完

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
阿里山鄉唯一一家藥局山芙蓉藥局位於石棹台18線旁，許多上山的民眾會前往購買口罩。圖／聯合報系資料庫
阿里山鄉唯一一家藥局山芙蓉藥局位於石棹台18線旁，許多上山的民眾會前往購買口罩。圖／聯合報系資料庫

嘉義縣阿里山鄉因只有一家藥局，衛生所加入實名制口罩販售機制後，將口罩下放至衛生室，民眾每天上午8點至12點及下午1點至5點，可根據衛生所臉書上的公告至各衛生室購買，嘉義縣議員武清山表示，或許因衛生室販售時間宣傳不夠廣泛，加上山上口罩需求不多，每天都會剩下一些。

阿里山鄉山芙蓉藥局藥師侯銘安表示，衛生所協助販售口罩之後多少分散一些人潮，這幾天民眾前往購買都不需要排隊，但因山芙蓉藥局位於上山必經的石棹台18線路旁，成人口罩每天還是會賣完，兒童口罩則幾乎沒有人買，還剩下100多片。

達邦村長莊有為表示，阿里山製茶農民平時會庫存一些口罩，於製茶時使用，因此即使從衛生所下放各村衛生室販售，衛生室的口罩需求也不算太大，少有排隊人潮，但是如果有需要，下山就醫的民眾能就近購買。

武清山表示，山上民眾雖然口罩需求小，但因接近櫻花季，許多平地民眾會上山賞花、觀光，周休二日阿里山風景管理區總是聚集滿滿人潮，希望平地鄉親上山還是能多少戴著口罩，避免互相傳染。

阿里山鄉衛生所日前於臉書粉專公告各衛生室口罩販售時間供民眾參考。圖／擷取自阿里山鄉衛生所臉書粉專
阿里山鄉衛生所日前於臉書粉專公告各衛生室口罩販售時間供民眾參考。圖／擷取自阿里山鄉衛生所臉書粉專

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