阿里山鄉各村衛生室也能買口罩 宣傳不足賣不完

嘉義縣阿里山鄉因只有一家藥局，衛生所加入實名制口罩販售機制後，將口罩下放至衛生室，民眾每天上午8點至12點及下午1點至5點，可根據衛生所臉書上的公告至各衛生室購買，嘉義縣議員武清山表示，或許因衛生室販售時間宣傳不夠廣泛，加上山上口罩需求不多，每天都會剩下一些。

阿里山鄉山芙蓉藥局藥師侯銘安表示，衛生所協助販售口罩之後多少分散一些人潮，這幾天民眾前往購買都不需要排隊，但因山芙蓉藥局位於上山必經的石棹台18線路旁，成人口罩每天還是會賣完，兒童口罩則幾乎沒有人買，還剩下100多片。

達邦村長莊有為表示，阿里山製茶農民平時會庫存一些口罩，於製茶時使用，因此即使從衛生所下放各村衛生室販售，衛生室的口罩需求也不算太大，少有排隊人潮，但是如果有需要，下山就醫的民眾能就近購買。