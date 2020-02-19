嘉義陸配違反居家檢疫騎車趴趴走 挨罰5萬元
嘉義縣水上鄉一名陸配，9日從中國返台後，被同村村民發現違反規定沒有居家檢疫，還騎機車外出，經縣府查證屬實，依傳染病防治法開罰5萬元。
嘉義縣議員林緗亭日前接獲民眾反映，水上鄉一名陸配9日從中國返台，依規定應在家自主檢疫14天，但卻被同村村民看到她四處「趴趴走」，還下田耕作，林緗亭通知縣府查證。
縣府表示，這名婦人9日自中國湖南省返台，入境時有收到檢疫人員發給「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，警方調閱監視器畫面確認，她在居家檢疫期間曾騎機車外出。
嘉義縣長翁章梁指出，未居家檢疫依傳染病防治法第58條，可處1至15萬元罰鍰，因這名婦人不諳法令且事後態度良好，已配合居家檢疫，酌予裁罰5萬元。
衛生局呼籲，接受居家檢疫、居家隔離的民眾勿心存僥倖，以免觸法，務必確實配合防疫政策相關規定，期間若有發燒或出現呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922或05-3620607電話，由衛生局安排就醫。
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