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疫情衝擊產業 南市無薪假已有5家468人

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
疫情衝擊產業，台南市最新無薪假已有5家468人，主要為服裝批發業及機械製造等相關產業。記者謝進盛／攝影
疫情衝擊產業，台南市最新無薪假已有5家468人，主要為服裝批發業及機械製造等相關產業。記者謝進盛／攝影

新冠肺炎疫情衝擊產業，台南市政府勞工局最新統計，全市已有5家放無薪假，共有468人受波及，主要業別為服裝批發業及機械製造等相關產業，勞工局將落實勞動檢查，確保無薪假勞工工作權益。

勞工局長王鑫基表示，事業單位多因景氣因素和勞方協商減少工時，勞工局於接獲通報後，便由勞動檢查員前往訪視了解，確認該單位是否有聘用外籍移工，是否本、外國勞工同步減少工時以優先保障本國人就業權利。

且因減少工時須經由勞雇雙方協商同意、減少工時期間薪水也不得低於基本工資2萬3800元，以維護勞工經濟生活。

勞工局提醒，雖然近來受新冠肺炎疫情影響，許多事業單位營運情況都受影響，雇主仍應循勞動基準法及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，並與勞工簽訂書面協議，以避免無謂勞資爭議。

而有聘僱外籍移工雇主，就從事同一性質工作勞工，不可有本國勞工放無薪假、外籍移工正常工作的情況發生，否則將有違反就業服務法第42條規定疑慮。

另勞動部為協助在職勞工因應新冠肺炎肺炎對就業穩定影響，將於本月21日發布修正「充電再出發訓練計畫」，並公告對於減少正常工時參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數提高為每月120小時；事業辦理訓練課程，補助訓練費用上限也提高到350萬元，轄內事業單位如有相關需求，亦可聯繫勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，電話為（06）6985945轉分機1308。

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