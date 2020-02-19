大陸新住民居家檢疫期趴趴走 嘉義縣開罰首例

新冠肺炎疫情險峻，全民防疫期間，嘉義縣衛生局接獲民眾舉報，有名嫁來台大陸新住民9日從大陸湖南省返台，未按規家居家檢疫，趴趴走，警方調閱監視器等相關事證屬實，衛生局今天依傳染病防治法裁罰5萬元，成為嘉縣首例開罰者，呼籲民眾勿以身試法。

衛生局指出，被檢舉人45歲嫁來台大陸新住民女子，9日自大陸湖南省返台，入境時檢疫人員已發給「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，卻在自家居家檢疫期間外出，經民眾舉報及警方調閱監視器等相關事證屬實，依傳染病防治法第58條規定可處1至15萬元罰鍰。

縣長翁章梁對居家檢疫民眾竟擅自外出事件相當重視，他指出，新冠肺炎確診病例日增，民眾對疫情十分關心及警覺，違反居家檢疫規定已是社會零容忍，因該案不諳法令且事後態度良好，已能配合居家檢疫規定，依法酌予裁處5萬元。