重視原民智財權 林務局與鄒族簽訂傳統智慧創作專用權
林務局嘉義林區管理處與嘉義縣鄒族庫巴特富野社文化發展協會今天上午舉行「鄒族傳統智慧創作財產權非專屬授權」簽約儀式，期望能取得合法授權保護鄒族傳統智慧創作，並藉由林務局嘉義林管處分享提推廣，促進原住民族文化發展與傳承。
嘉義林管處長張岱表示，阿里山鄒族有豐富的文化資產與智慧創作，應積極保存推動及善用，林務局與鄒族代表人特富野社頭目汪義福共同簽約，同意林務局能享有6項原住民族傳統智慧創作專用權，包含男女傳統服飾、鄒族特富野社宗教祭儀與歌曲等。
林務局長林華慶表示，本次授權是林務局首場與原住民族簽訂傳統智慧創作財產權之重要儀式，對原住民來說，山林裡頭蘊藏著千年來累積的生活智慧，是祖先傳承下來的寶庫，是祖靈庇佑的地方，是家園，更是心的所在，長期與環境互動所產生尊重自然的生活態度，更是原住民傳統文化的精髓。
汪義福表示，林務局近年來極為重視與原住民族的夥伴關係，在傳承部落狩獵傳統文化目標下，積極推展原住民文化及鄒族狩獵自主管理等工作，深獲族人肯定與支持，汪義福也特別贈與親自到部落觀禮的林華慶代表鄒族的傳統服飾、額飾及生命袋。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言