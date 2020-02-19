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台南社大抗新冠肺炎 使出這一招

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大將開學，建議學員都能戴口罩。記者鄭惠仁／攝影
台南社大將開學，建議學員都能戴口罩。記者鄭惠仁／攝影

台南社大即將開學，雖然政府一再宣導健康人不用戴口罩，但基於學員多數為40歲以上，不少人5、60歲，仍建議上課時最好戴口罩。其中有些班級，因學員年齡層較高，延後到4、5月開班，而部分體驗課程，也取消，算是頭一遭。

台南市教育局前天已邀集台南、永康、南關、曾文、北門、新營社大，舉行防疫會議，並發給酒精、漂白水、口罩等防疫物資，為開學做好準備。

台南社大表示，目前國內口罩仍不敷需求，政府也宣導表示，健康人不用戴口罩，除非是在密閉空間。但因社大許多學員都4、50歲以上，也不少60多歲，因此仍建議學員上課時能戴口罩。

雖然3月2日才開學，台南社大為了讓民眾了解課程，連日來每天都有體驗課程，但也基於防疫需求，取消部分體驗課。另有些課程，學員平均年齡較大，將延後開班，如拼布班原本3月開課，將延到4月或5月才開課。

為了落實防疫，台南社大也鼓勵民眾線上報名，目前已有140多人採用線上報名。台南社大表示，去年就推出線上報名，但不踴躍，多數人都是到社大來報名，今年可能受疫情影響，較多人選擇線上報名。

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