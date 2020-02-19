影／贈千瓶乾洗手還到場衛教 敏惠醫專貼心

因應新冠肺炎疫情威脅，台南市柳營敏惠醫專今捐贈1千瓶乾洗手液協助地方，還派師生向長輩宣導正確防疫，校方貼心讓長輩直說足感心。

敏惠醫專校長葉至誠今率領學務主任曹文生及多名學生來到柳營重溪社區關懷據點,贈送乾洗手液一批，由重溪里長蔡明宏，柳營區公所主任秘書李至彬代表接受。

葉說，日前產學合作業者贈送1千瓶乾洗手液，學校決定分送全市國中小學每校6至10瓶（視學校人數）不等，有感於柳營區已經是超高齡社會，銀髮族多有慢性疾病或抵抗力較弱，柳營區13里每里各10瓶加強防護落實回饋地方。

「這是最實際的防疫物質。」包括柳營國小等多校人員說，開學在即，為了防疫各項準備，日來繃緊神經，有了這批防疫物質，學校會更安心。

葉至誠說，為發揮敏惠「健康促進，醫療照護」的辦學特色，於學校設置「防疫工作小組」，縝密維護師生健康及校園安全工作。這次進一步承擔社會責任，捐贈產學合作的乾洗手液作為社區防疫的物資。不僅將資源帶入中、小學，本著「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」精神，經由敏惠醫專師生親臨社區衛教，正確的手部清潔，家戶消毒，讓防疫工作能落實於社區環境。