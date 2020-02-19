台南市組聯合稽查小組 擴大稽查白牌車

針對白牌車可能成為新冠肺炎防疫漏洞，台南市政府即日起與新營、麻豆、台南監理所等單位組成聯合稽查小組，加強擴大取締違法的白牌計程車，並呼籲民眾搭乘計程車應選擇合法或多元車隊的計程車，健康安全才有保障。

國內第一起死於新冠肺炎患者為白牌車司機，引發恐慌，交通局表示，由於白牌車載客紀錄難以追蹤，將成防疫缺口。

台南市交通局局長王銘德指出，交通局平時即與轄內台南監理站、麻豆監理站、新營監理站等監理單位，會同警察單位定期辦理違規白牌車聯合稽查作業，主要依據民眾檢舉白牌車輛可能出沒地點、叫車平台等做為稽查目標，目前疫情流行期間，將針對機場、火車站、高鐵站等大眾運輸場站周邊加強稽查工作。

台南市已於2月15日起陸續委由計程車公（工）會、合作社等販售醫療用口罩供駕駛採買，計程車駕駛載客期間都有口罩可以配戴，建議乘客有乘車需求以選用合格計程車為唯一選擇，共同抵制違規白牌車輛，以保障自身乘車安全與健康。