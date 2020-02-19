台南市組聯合稽查小組 擴大稽查白牌車
針對白牌車可能成為新冠肺炎防疫漏洞，台南市政府即日起與新營、麻豆、台南監理所等單位組成聯合稽查小組，加強擴大取締違法的白牌計程車，並呼籲民眾搭乘計程車應選擇合法或多元車隊的計程車，健康安全才有保障。
國內第一起死於新冠肺炎患者為白牌車司機，引發恐慌，交通局表示，由於白牌車載客紀錄難以追蹤，將成防疫缺口。
台南市交通局局長王銘德指出，交通局平時即與轄內台南監理站、麻豆監理站、新營監理站等監理單位，會同警察單位定期辦理違規白牌車聯合稽查作業，主要依據民眾檢舉白牌車輛可能出沒地點、叫車平台等做為稽查目標，目前疫情流行期間，將針對機場、火車站、高鐵站等大眾運輸場站周邊加強稽查工作。
台南市已於2月15日起陸續委由計程車公（工）會、合作社等販售醫療用口罩供駕駛採買，計程車駕駛載客期間都有口罩可以配戴，建議乘客有乘車需求以選用合格計程車為唯一選擇，共同抵制違規白牌車輛，以保障自身乘車安全與健康。
台南市公共運輸處長呂獎慧表示，公路法第77條第2項規定：未依法申請核准而經營汽車或電車運輸業者，處罰規定包含罰鍰與吊扣（銷）駕駛執照等，其中罰緩額度依違反情節輕重，最高可達2，500萬，台南市去年已有違規裁罰紀錄且受罰個案，倘逾期未繳罰鍰皆依程序移送強制執行，再次呼籲以白牌車輛違規載客之個人或營利團體，切勿再有私下攬客之行為，同時也會全力輔導或協助白牌計程車轉型為合格計程車或多元計程車。
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