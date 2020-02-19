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防疫頻用酒精傷肌膚 奇美醫師建議「濕洗手」

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
手部濕疹示意圖。圖／奇美醫學中心提供
手部濕疹示意圖。圖／奇美醫學中心提供

新冠疫情籠罩，不少人為了防疫頻用酒精擦手，醫師提醒，過敏性肌膚或者頻繁使用酒精洗手的民眾，容易引發俗稱「富貴手」的手部濕疹或接觸性皮膚炎，而導致皮膚紅腫、脫皮、搔癢、粗糙等，要小心使用。

奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊說，乾洗手中成分多含有酒精會使肌膚更加乾燥，並帶有刺激性，在乾洗手後因酒精揮發的同時，也會一併帶走肌膚上水分，使用太過於頻繁則可能會傷害肌膚。

他建議，民眾盡量以「濕洗手」來代替乾洗手或酒精消毒，尤其是針對手部皮膚敏感及容易有手部濕疹的病人，乾洗手或酒精消毒容易使皮膚狀況惡化，所以能夠「濕洗手」時盡量還是以一般洗手的方式來同時達到防疫與皮膚保護的作用。

而洗手後要記得勤擦乳液做好保濕，只要勤擦乳液做好手部保濕，不僅可減少對皮膚的傷害與刺激、更能增加皮膚保護力。

奇美醫學中心中醫部醫師陳曉逵說明，長期接觸清潔劑、過度使用酒精、乾洗手等太頻繁的清洗，容易造成皮膚表面皮脂的缺失與角質層破壞，進而形成缺脂性溼疹或是進行性指掌角皮症，這些手部的濕疹在中醫均稱之為「富貴手」。

他表示，富貴手平時保養，除中藥調理治療，如非狀況需要不必經常使用酒精洗手，可用油品成份單純並加入消炎止癢及抗敏舒緩中藥製成手工皂來洗手，如黃芩、黃柏、地膚子、蒲公英、紫草、苦參、百部等。洗完手擦乾後，可塗抹溫和無添加的乳液或配合辨證使用中藥青黛膏或黃連膏等膏劑鎖住水份，避免皮膚乾燥龜裂。

奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊提醒，「手」護健康，防疫不傷肌。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊提醒，「手」護健康，防疫不傷肌。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心中醫部部長許堯欽(右)與醫師陳曉逵說，防疫頻繁使用酒精傷肌膚，可以「濕洗手」搭配加入消炎止癢及抗敏舒緩中藥製成手工皂來洗手。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心中醫部部長許堯欽(右)與醫師陳曉逵說，防疫頻繁使用酒精傷肌膚，可以「濕洗手」搭配加入消炎止癢及抗敏舒緩中藥製成手工皂來洗手。圖／奇美醫學中心提供

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