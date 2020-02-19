防疫頻用酒精傷肌膚 奇美醫師建議「濕洗手」

新冠疫情籠罩，不少人為了防疫頻用酒精擦手，醫師提醒，過敏性肌膚或者頻繁使用酒精洗手的民眾，容易引發俗稱「富貴手」的手部濕疹或接觸性皮膚炎，而導致皮膚紅腫、脫皮、搔癢、粗糙等，要小心使用。

奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊說，乾洗手中成分多含有酒精會使肌膚更加乾燥，並帶有刺激性，在乾洗手後因酒精揮發的同時，也會一併帶走肌膚上水分，使用太過於頻繁則可能會傷害肌膚。

他建議，民眾盡量以「濕洗手」來代替乾洗手或酒精消毒，尤其是針對手部皮膚敏感及容易有手部濕疹的病人，乾洗手或酒精消毒容易使皮膚狀況惡化，所以能夠「濕洗手」時盡量還是以一般洗手的方式來同時達到防疫與皮膚保護的作用。

而洗手後要記得勤擦乳液做好保濕，只要勤擦乳液做好手部保濕，不僅可減少對皮膚的傷害與刺激、更能增加皮膚保護力。

奇美醫學中心中醫部醫師陳曉逵說明，長期接觸清潔劑、過度使用酒精、乾洗手等太頻繁的清洗，容易造成皮膚表面皮脂的缺失與角質層破壞，進而形成缺脂性溼疹或是進行性指掌角皮症，這些手部的濕疹在中醫均稱之為「富貴手」。