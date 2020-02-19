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學習不中斷！南市擬定停課、復課、補課處理原則

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局因應疫情，擬定停課、復課、補課及輔導處理原則。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局因應疫情，擬定停課、復課、補課及輔導處理原則。記者鄭惠仁／攝影

開學在即，台南市教育局發布「所屬學校因應新型冠狀病毒COVID-19（武漢肺炎）停課復課補課及輔導處理原則」，針對個別性、班級性以及全校性停課期間，學生的課業學習以及停課後補課、輔導的處理方式預為因應。

台南市長黃偉哲重視校園防疫，指示教育局擬訂開學後若出現需停課時的學習因應措施。教育局長鄭新輝表示，若開學後有學生必須在家自主健康管理，基本上由導師規畫停課期間學生在家自主學習的進度，由導師主動聯繫學生、輔導學生在家自學及做好時間管理。

若遇班級性、全校性停課，學校應事先建立妥適的聯繫通報管道，停課期間也應每日充分掌握學生狀況，並依規定通報。教師在停課期間，也應進行備課，設計教學單元及準備教學相關事宜。

停課期間，可鼓勵學生善用教育局資訊中心建置的「學生線上自主學習網」 （http://www.tn.edu.tw/hlearning/），內容包含有教育局開發的創課坊、愛測網，以及教育部因材網（https://adl.edu.tw/）、教育部教育雲（https://cloud.edu.tw/）、tutor ABC、均一教育平台等線上學習資源，將居家學習進度與正式課程進度做最適切的結合，或利用教學多媒體隨選視訊系統進行線上學習。

鄭新輝表示，學生復課後，學校應安排輔導教師重建心理健康，避免產生同儕排擠或標籤化的效應。至於相關補課方式，由學校課程發展委員會在考量教師及學生作息與學生最佳學習效果的前提下，彈性調整補課日期，分散到每周、假日或集中在寒、暑假補課。

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