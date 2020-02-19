開學前防疫 台塑再無償提供12噸漂白水給雲林各級學校
新冠肺炎疫情延燒，各地防疫工作上緊發條，下周25日將是開學日，雲林縣政府為提供學童安全無虞學習環境，今天再請台塑企業無償提供漂白水（次氯酸鈉），台塑今天載運12噸漂白水給各級學校，盼與縣府抗議守護學童。
多位校長說，新冠肺炎疫情嚴峻，開學在即防疫工作很重要，大家都在準備開學前的工作，下周一也是多數國中小學返校清潔，感謝台塑企業挹注，減輕各校防疫壓力。
消毒水專車到各校，並用塑膠桶等候著盛裝消毒水，台塑企業除致贈消毒水外，更派員逐一跟校方說明稀釋調配比例及檢附安全使用說明。
台塑人員說，將次氯酸鈉原液稀釋240倍後，也就是1cc的次氯酸鈉條配成240cc即可達到消毒作用，學校可以將消毒水噴灑在抹布上，擦拭門把、桌面、電源開關及公共區域，等待15分鐘後再用乾淨的布擦拭即可。
台塑麥寮六輕管理部副總陳文仰表示，公司已無償提供鄰近地區近40噸漂白水，今天再無償提供12噸消毒水，以實際行動與政府及鄉親對抗疫情，盼能透過環境全面消毒，進而有效控制疫情傳播。
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