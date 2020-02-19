快訊

直播／我增1新冠肺炎確診！白牌司機妹妹感染 累計23例確診

鑽石公主號我5台人確診新冠肺炎！預計21日包機接回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這項規定要在7月1日實施 不改善將受到處分

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
鍋爐空氣汙染物排放標準將實施，未改善將受到處分。圖／台南市環保局提供
鍋爐空氣汙染物排放標準將實施，未改善將受到處分。圖／台南市環保局提供

環保署1年多前就公告「鍋爐空氣汙染物排放標準」，在發布日前設置的既存鍋爐必須在今年7月1日符合新標準規定，若不改善，將受到處分。台南市環保局今天表示，為了加速工廠汰換改善，除加強檢測量能，並配合經發局汰換補助，去年已汰換269座。

台南市環保局表示，環保署公告的「鍋爐空氣汙染物排放標準」管制對象不分大小、用途及燃料種類，只要鍋爐就必須符合。為了加速工業鍋爐改用低汙染性燃料，兩年來加強鍋爐排煙抽測能量，統計執行46家次工業鍋爐排煙抽測，有42家未符合標準」；其中37 家已汰換完成，4家正規畫改善中，1家停工。

市長黃偉哲表示，南市工業鍋爐列管共1035座，經環保局及經發局的努力及廠商的配合下，還有82座未完成汰換改善，依規定，尚未符合標準的業者，應在4月1日前向環保局辦理申請展延改善期限。

環保局長陳幸芬表示，依「鍋爐空氣汙染物排放標準」第6條規定，既存鍋爐若未能在7月1日前符合標準，應檢具燃料系統種類、空氣汙染物防制設施種類、構造、效能、流程、設計圖說、設置經費及進度的空氣汙染防制計畫，4月1日前申請核定改善期限，並在期限屆滿前完成改善，以符合排放標準，否則將受到處分。

空氣汙染 環保署 黃偉哲
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

環署要求中市府更正中火案 環團：環署成為台電打手

居家檢疫者何處丟垃圾？環保署開口契約委外清運

綠批國民黨防疫停議卻開記者會 藍：環署趁你病要你命

中火案環署要求更正 中市環保局：前所未有、匪夷所思

相關新聞

開學前防疫 台塑再無償提供12噸漂白水給雲林各級學校

新冠肺炎疫情延燒，各地防疫工作上緊發條，下周25日將是開學日，雲林縣政府為提供學童安全無虞學習環境，今天再請台塑企業無償...

這項規定要在7月1日實施 不改善將受到處分

環保署1年多前就公告「鍋爐空氣汙染物排放標準」，在發布日前設置的既存鍋爐必須在今年7月1日符合新標準規定，若不改善，將受...

荔枝椿象越冬甦醒 台南市府農業局呼籲速防治

荔枝椿象越冬甦醒，由於其造成荔枝開花損害相當嚴重，台南市政府農業局呼籲農民速防治，切莫輕忽。

台大雲林引進「微波熱能止汗術」 非侵入永久治療狐臭

根據醫學統計，平均每5位國人就有1人有腋下多汗或異味困擾，腋下多汗症和異味即是俗稱的狐臭，台大醫院雲林分院醫學美容中心引...

開學防疫作戰 人數較多大校防疫第一關恐「卡關」

開學防疫大作戰，雲林縣國中小學每三個班級須有一支額溫槍，不足部分縣府已採購補足，但開學當天學生進入校園都要量測體溫，對於...

愛在防疫時蔓延！製作環保布口罩免費送帶動更多善心

嘉義大同技術學院時尚造型設計系師生，看見全民排隊搶口罩，前天向校方借用縫紉教室，製作夾層可置放醫療口罩的環保雙層布口罩，...

企業捐台南升級版救護車 加裝百萬生理監視器多救34人

台南市消防局官田消防分隊今天獲贈一輛升級版救護車，包含價值新台幣110萬元的多功能生理監視器X-SERIES（包含12導...

鹿草鄉老芒果樹道路拓寬移植消失? 護樹聯盟搶救

嘉義縣馬稠後產業園區後期動工，縣政府爭取前瞻建設預算，拓寬園區聯外道路嘉167線，近日將施工移植路旁120多棵老芒果樹，...

古坑綠色隧道增設50個電源開關箱 地方憂心壓縮人行道

雲林古坑鄉公所在綠色隧道人行步道上設置50個電源插頭開關箱，讓攤商以為公所有意增設再50個攤位，而遊客跟居民則認為破壞現...

H&M三月底進駐台南 全台第一家環保風格

來自瑞典的快時尚品牌H&M今天宣布即將進駐台南，首座台南門市大約三月底於大遠百公園店開幕。

新冠肺炎疫情險峻上呼吸道不適 中醫教茶飲增強免疫力

新冠肺炎疫情蔓延， 引起民眾恐慌，各種抗病毒增強免疫的網路謠言紛紛出籠；嘉義長庚醫院中醫科蔡盈盈醫師提醒民眾，養成健康生...

嘉市射日塔老照片藏背面？文化局：2面都有圖將調位置

嘉義市議員蔡永泉發現，市府整修嘉義公園射日塔右前方第一代神社，在草皮上設置看板，但看板第一代神社照片卻面向草皮、背對步道...

熱門新聞

南投測速桿排名 這支超過30公里就開罰年收1236萬奪冠

台南蘇丁受診所下午被拆 文史界痛惜！

居家檢疫卻戴口罩買咖啡 苗縣裁罰1萬元

嘉義市嘉雄陸橋路面刨鋪 下月2、3日晚全面封閉

南迴改一條隧道兩樣情？ 駕駛：開在不同的世界

台糖計畫砍樹種電？ 鄉長跳腳：像美少女的臉被砍一半

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。