這項規定要在7月1日實施 不改善將受到處分

環保署1年多前就公告「鍋爐空氣汙染物排放標準」，在發布日前設置的既存鍋爐必須在今年7月1日符合新標準規定，若不改善，將受到處分。台南市環保局今天表示，為了加速工廠汰換改善，除加強檢測量能，並配合經發局汰換補助，去年已汰換269座。

台南市環保局表示，環保署公告的「鍋爐空氣汙染物排放標準」管制對象不分大小、用途及燃料種類，只要鍋爐就必須符合。為了加速工業鍋爐改用低汙染性燃料，兩年來加強鍋爐排煙抽測能量，統計執行46家次工業鍋爐排煙抽測，有42家未符合標準」；其中37 家已汰換完成，4家正規畫改善中，1家停工。

市長黃偉哲表示，南市工業鍋爐列管共1035座，經環保局及經發局的努力及廠商的配合下，還有82座未完成汰換改善，依規定，尚未符合標準的業者，應在4月1日前向環保局辦理申請展延改善期限。

環保局長陳幸芬表示，依「鍋爐空氣汙染物排放標準」第6條規定，既存鍋爐若未能在7月1日前符合標準，應檢具燃料系統種類、空氣汙染物防制設施種類、構造、效能、流程、設計圖說、設置經費及進度的空氣汙染防制計畫，4月1日前申請核定改善期限，並在期限屆滿前完成改善，以符合排放標準，否則將受到處分。