支持故宮南院 翁章梁戴口罩看清明上河圖

嘉義縣長翁章梁邀縣議員，今天到故宮南院參觀清明上河圖，因應武漢肺炎疫情，所有人全程戴口罩。翁章梁稱讚結合現代科技的展覽，值得欣賞。

武漢肺炎疫情，影響民眾出遊的意願，不過嘉義縣長翁章梁今天特別邀縣議員，一同到故宮南院看「奇幻嘉年華」及「清明上河圖」特展，以實際行動支持南院，大家都戴著口罩參觀。

翁章梁說，結合現代科技的展出，把國寶細節投影放大呈現，還有VR虛擬實境，讓人有奇妙的感受，值得民眾到故宮南院欣賞。

國立故宮博物院南院處長彭子程表示，南院的參觀者99%都是國民旅遊，僅1%是國外遊客，南院每天都進行消毒，提供遊客安全的看展環境。

嘉義縣政府說，依中央流行疫情指揮中心的指示，到通風不良、擁擠密閉空間時建議戴口罩，所以翁縣長是依規定戴口罩。