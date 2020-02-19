荔枝椿象越冬甦醒 台南市府農業局呼籲速防治

荔枝椿象越冬甦醒，由於其造成荔枝開花損害相當嚴重，台南市政府農業局呼籲農民速防治，切莫輕忽。

目前氣候逐漸回溫，荔枝及龍眼可發現越冬後甦醒活動荔枝椿象，農委會動植物防疫檢疫局近日特邀專家學者到南部實地現勘，特定嘉南地域為荔枝椿象危害區域。台南市長黃偉哲非常關心此事，指示農業局要協助果農及時防治。

台南市政府農業局說，農委會已訂出下列期程辦理化學共同防治，呼籲農友共同施藥，減少荔枝椿象族群密度。其中，荔枝為今年1月20日至2月19日，龍眼2月10日起至3月9日。

農業局說，自2月起分別於白河、東山、六甲、左鎮、南化、龍崎等地區辦理8場次荔枝椿象區域整合防治教育講習會，宣導正確防治觀念。