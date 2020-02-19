荔枝椿象越冬甦醒 台南市府農業局呼籲速防治
荔枝椿象越冬甦醒，由於其造成荔枝開花損害相當嚴重，台南市政府農業局呼籲農民速防治，切莫輕忽。
目前氣候逐漸回溫，荔枝及龍眼可發現越冬後甦醒活動荔枝椿象，農委會動植物防疫檢疫局近日特邀專家學者到南部實地現勘，特定嘉南地域為荔枝椿象危害區域。台南市長黃偉哲非常關心此事，指示農業局要協助果農及時防治。
台南市政府農業局說，農委會已訂出下列期程辦理化學共同防治，呼籲農友共同施藥，減少荔枝椿象族群密度。其中，荔枝為今年1月20日至2月19日，龍眼2月10日起至3月9日。
農業局說，自2月起分別於白河、東山、六甲、左鎮、南化、龍崎等地區辦理8場次荔枝椿象區域整合防治教育講習會，宣導正確防治觀念。
農業局長謝耀清表示，在台南化學共同防治期間，農友得使用核准用藥進行共同防治，惟自荔枝及龍眼進入開花期後，即請農友停止施藥，避免誤傷蜂群；另為減輕農友負擔，農業局另委託白河、東山、六甲、左鎮、南化等地區農會受理農友申請荔枝椿象化學防治資材補助，有購買防治藥劑需求之農友可多加利用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言