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台大雲林引進「微波熱能止汗術」 非侵入永久治療狐臭

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
台大醫院雲林分院醫美中心暨皮膚科主任何冠頤表示，汗腺有小汗腺及大汗腺的區分，在腋下等處的大汗腺（頂漿腺）是導致異味的源頭。記者李京昇／攝影
台大醫院雲林分院醫美中心暨皮膚科主任何冠頤表示，汗腺有小汗腺及大汗腺的區分，在腋下等處的大汗腺（頂漿腺）是導致異味的源頭。記者李京昇／攝影

根據醫學統計，平均每5位國人就有1人有腋下多汗或異味困擾，腋下多汗症和異味即是俗稱的狐臭，台大醫院雲林分院醫學美容中心引進創新「微波熱能止汗科技」並成立「清新門診」，運用微波熱能以非侵入性的方式破壞汗腺，解決民眾長年以來的困擾。

小陳是知名國立大學碩士畢業生，最近雖然許多大公司面試機會，但他常常只是站著不到十分鐘，就滿身大汗，面試官看到他，都會露出嫌惡表情，讓他感到相當困擾。

恩恩是個高帥挺拔的男生，不但成績好還是學校籃球校隊，是校園風雲人物，但屢屢交不到女朋友的他，只因許多人受不了他身上異味，即便恩恩使用止汗劑，還是抵擋不住狐臭味道，讓他自信心大受打擊。

台大醫院雲林分院醫美中心暨皮膚科主任何冠頤表示，多汗症常常造成患者心理及社交上的困擾，也易造成人際關係的尷尬，尤其在天氣炎熱的南部地區，往往在緊張或運動量大時腋下就會一片潮濕，讓多汗症的民眾苦不堪言。

何冠頤說，汗腺有小汗腺及大汗腺的區分，在腋下等處的大汗腺（頂漿腺）是導致異味的源頭，民眾常會用體香劑及止汗劑來達到暫時的症狀緩解，但長久使用容易有皮膚過敏或是衣服染色的問題。

她表示，傳統開刀治療雖能達到效果，但讓患者承受冗長的恢復期以及無可避免的疤痕問題，也可能出現代償性多汗的副作用，導致民眾治療意願較低。

即使是較新的微創手術仍是有傷口修復和疤痕的問題，而創新「微波熱能止汗術」的問世，以非侵入性方式，在一個多小時內輕鬆解決狐臭、多汗的困擾，甚至還有去除腋下毛髮。

何冠頤說，微波熱能止汗術能同時有效地破壞小汗腺及大汗腺，大多數患者在接受1至2次治療，就可達到永久效果，治療復原期比手術縮短許多，民眾若有需求可以盡早諮詢並接受治療。

台大醫院雲林分院醫美中心暨皮膚科主任何冠頤，介紹創新的「微波熱能止汗術」。記者李京昇／攝影
台大醫院雲林分院醫美中心暨皮膚科主任何冠頤，介紹創新的「微波熱能止汗術」。記者李京昇／攝影

台大醫院 患者 微創手術
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