開學防疫作戰 人數較多大校防疫第一關恐「卡關」

開學防疫大作戰，雲林縣國中小學每三個班級須有一支額溫槍，不足部分縣府已採購補足，但開學當天學生進入校園都要量測體溫，對於規模較大的學校恐怕會造成負擔，有學校甚至擔心會癱瘓校門口交通，將先讓學生入校後再分流量測體溫。

雲林縣政府教育處長邱孝文表示，全縣186所縣立高中、公立國中小學每三個班級須有一支額溫槍，統計總需求844支，不足200多支，縣府緊急採購300支額溫槍已到貨，預計在周五前由各校領回。

淵明國中校長丁清峯表示，全校約800多名師生，開學後第一關每天量體溫堪稱「大魔王」關卡，絕對是場硬仗，為避免早上學生到校因量體溫造成壅塞，除校外訪客在門口量體溫，其餘學生都直接入校到操場分流量測體溫後才進教室，隔天開始由各班在早自習時間量體溫。

鎮南國小全校師生近千人，校長梁博雍表示，開學當天將在前、後門量體溫，隔天起由學生在家量測體溫作成紀錄卡，到校後出示紀錄卡才能進入，開學當天始業式將以防疫宣導為重點。

雲林縣家長會長協會理事長留偉峰表示，大校學生人數多，多數家長都應能配合量測體溫，但若有少數不配合，可能造成防疫漏洞，且開學後也是流感、諾羅病毒等疾病流行期，他認為應該各班發給額（耳）溫槍，由導師統一量測。