愛在防疫時蔓延！製作環保布口罩免費送帶動更多善心

嘉義大同技術學院時尚造型設計系師生，看見全民排隊搶口罩，前天向校方借用縫紉教室，製作夾層可置放醫療口罩的環保雙層布口罩，贈送社區居民，消息傳出後裁縫車老闆到場免費維修，居民自願到場縫製口罩，還有阿嬤拿珍藏花布到校提供縫製口罩，讓大同師生都覺得，蔓延出這樣連鎖愛心善行「真讓人感動！」

校長吳柏萱表示，大同師生為防疫的努力帶動了更多連鎖愛心，讓大家看見台灣人的善良是最美風景，校方將繼續支持師生善行，持續製作環保布口罩，明後天再各加發200片，供社區居民免費索取。

時尚造型設計系主任洪久惠表示，系上教師童麗旭看見全民瘋口罩、排口罩，憂心學校開學後，師生及周邊社區居民口罩不足，前天向校方借用縫紉教室，號召學生製作千片雙層布口罩，除提供學校師生，也提供社區居民免費索取，原預定提供200片，但地方居民反應熱烈，不但今天上午上百人到場排隊領口罩，還有熱心居民自願到場支援製作口罩，不願具名的阿嬤並贈送許多製作口罩的花布料。