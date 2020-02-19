企業捐台南升級版救護車 加裝百萬生理監視器多救34人

台南市消防局官田消防分隊今天獲贈一輛升級版救護車，包含價值新台幣110萬元的多功能生理監視器X-SERIES（包含12導程） ，可大大的提升到院前緊急救護品質，能讓更多需要的人能在緊要時刻挽救寶貴的性命，市長黃偉哲表示，救人是以秒計，可以大大提高生存機會；台南市消防局長李明峯也說，台南市因多功能生理監視器多救了34位心肌梗塞病人且痊癒出院。

黃偉哲表示，有了這套生理監視器，可以幫助救護人員在第一時間可以同步監測病患的生理狀況，同步傳送給責任醫院，知道如何面對處理傷患處理，可大大節省搶救時間，救人生命是以秒計時；台南市救護存活率也高出平均5%以上。

黃偉哲說 ，在縣市合併之後，台南市消防局在執行到院前緊急救護案件逐年約以6.1%速度增加，民眾對於到院前緊急救護服務工作的要求也相對提高，到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，也是城市進步的象徵！

台南市消防局也統計，到院前緊急救護急救成功率，從106年前平均的23.5%，107年的24.3%，至去年108年提升超過27.5%，且至109年2月計有44位瀕死病患經由消防局救護同仁搶救成功（其中 34人是受惠生理監視器之助），讓市民能平安回家和家人團聚。

台南市消防局長李明峯說，多功能生理監視器X-SERIES（包含12導程） ，可進行血壓、血氧、一氧化碳、心電圖等監測和進行心臟去顫電擊，對於心肌梗塞的病患的監測數據也可以用網路回傳給南市8家醫院，在到院前醫護團隊做好急救的準備，可大大的提升到院前緊急救護品質，讓更多需要的人能在緊要時刻挽救寶貴的性命。

鑫興鋁業董事長謝添寶表示，得知官田消防分隊救護車有迫切汰換之需要，消防局也說明加裝百萬生理監視器的好處，要捐就捐最好的，因此便決定捐贈一部價值350萬元救護車給官田消防分隊，希望能夠發揮多救人命。

台南市有61個消防分隊及救護隊，希望都能設置一部以上，目前由公務預算購買9部，民間捐贈11部，還缺41部，經本報報導後，今天已有2家企業主動表達有意捐贈。