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鹿草鄉老芒果樹道路拓寬移植消失? 護樹聯盟搶救

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
鹿草鄉公所配合嘉167線拓寬工程，今年停辦打芒果活動，圖為去年封路打芒果情形。圖／聯合報資料照片
鹿草鄉公所配合嘉167線拓寬工程，今年停辦打芒果活動，圖為去年封路打芒果情形。圖／聯合報資料照片

嘉義縣馬稠後產業園區後期動工，縣政府爭取前瞻建設預算，拓寬園區聯外道路嘉167線，近日將施工移植路旁120多棵老芒果樹，大學路護樹聯盟質疑重蹈中正大學前芒果樹移植，破壞文史生態覆轍，鹿草「封路打芒果」童趣特色活動將消失，臉書發起搶救。

大學路護樹聯盟說，這2年鹿草鄉公所封路打芒果，讓整個鹿草鄉熱鬧起來，不僅吸引不少鄉民及觀光客，也是非常好的生態教育。

但近日路旁的芒果樹卻掛上了牌子，上頭寫著：「移植」！但為什麼要移植呢？要移到那裡呢？移走之後是否仍然活下來？今年還要封路打芒果嗎？政府到底打算作什麼？這麼有特色的芒果樹究竟何去何從？你，知道嗎？

縣府建設處長林聰利說，167線逾2公里從朴子市通往鹿草鄉，預計施工拓寬40公尺至60公尺寬，路樹全部600多棵，為拓寬路口交通安全考量，將現地移植120多棵芒果樹後退到拓寬後的道路兩旁，並非異地移植，移植比例不到一半，不影響鄉公所封路打芒果活動，拓寬工程今年底完工。

鹿草鄉長楊秀玉說，公所要求保留老芒果樹，已與縣府協調，配合拓寬工程，今年停辦打芒果活動，明年擴大舉辦，拓寬工程規畫中間綠帶，道路設計如嘉市聯外道路世賢路，以後舉辦打芒果活動，比現在封路安全，老芒果樹會保留，打芒果活動也會持續辦理，請各界放心。

167線道路旁成排數百棵芒果樹，屬於公所管理財產，過去將芒果統一標售由標得人採收，後來有鄉民不知情採摘挨告打官司，為免鄉民觸法困擾，公所免費開放民眾採果，路邊採芒果不僅是樂趣也是童年回憶，許多阿公阿嬤帶子孫摘芒果，分享酸甜芒果滋味，更甜美的是祖孫、親人採芒果美好回憶。

嘉義縣政府爭取前瞻建設預算，拓寬馬稠後產業園區後期聯外道路嘉167線，近日將施工移植路旁120多棵老芒果樹，樹幹掛寫著移植牌子。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府爭取前瞻建設預算，拓寬馬稠後產業園區後期聯外道路嘉167線，近日將施工移植路旁120多棵老芒果樹，樹幹掛寫著移植牌子。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府爭取前瞻建設預算，拓寬馬稠後產業園區後期聯外道路嘉167線，近日將施工移植路旁120多棵老芒果樹，大學路護樹聯盟發起搶救。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府爭取前瞻建設預算，拓寬馬稠後產業園區後期聯外道路嘉167線，近日將施工移植路旁120多棵老芒果樹，大學路護樹聯盟發起搶救。記者魯永明／攝影

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