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古坑綠色隧道增設50個電源開關箱 地方憂心壓縮人行道
雲林古坑鄉公所在綠色隧道人行步道上設置50個電源插頭開關箱，讓攤商以為公所有意增設再50個攤位，而遊客跟居民則認為破壞現有的閒情逸致環境；古坑鄉公所機要秘書陳泳豪表示，尚未有增設攤位計畫，但會從長計議。
陳泳豪說，公所並未有增設攤位的規畫，不過會從長計議，也會聽取地方的意見，至於設置電源插座開關箱，是為了日後的活動做準備。
古坑鄉綠色隧道在前鄉長謝淑亞的任內設置小火車箱攤商市集，後在時任縣長蘇治芬，對車廂市集做整體規畫，添加車廂彩繪和美化，每逢假日都吸引不少民眾逛市集。
為維持攤區市集的環境和水電供應開支，古坑鄉公所向每個攤位收取一天500元的費用，因應使用者付費，也在每個車廂內設置電表，由各攤位業者自行負擔水電費和清潔費。
最近在市集對面的人行步道上，也設置50個的電源插頭開關箱，因而傳言鄉公所疑在人行步道上增設50個攤位，以增加收入來平衡各項開支，引起攤商和地方民意代表議論紛紛，出現不少反彈聲浪。
古坑綠色隧道攤商協會成員們表示，綠色隧道每逢周假日人潮不斷，人行步道是遊客行走的地方，也是民眾坐著喝咖啡和街頭藝人表演的處所，若再增設50個攤位，恐更擁擠也沒有表演場域。
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