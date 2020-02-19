H&M三月底進駐台南 全台第一家環保風格

來自瑞典的快時尚品牌H&M今天宣布即將進駐台南，首座台南門市大約三月底於大遠百公園店開幕。

H&M表示，預計在三月底開幕，但是目前受到新冠肺炎疫情的影響，物流不是很正常，所以可能會延到四月初。

H&M2015 年進駐台灣，以最實惠的價格，推出時尚且符合永續環保理念的單品，至今在全台擁有12家門市，2020年H&M再度擴點，更首度入主台南，為更多消費者帶時尚選擇。

H&M台南大遠百公園店樓高兩層，占地2371 平方公尺的購物空間，設有女裝、男裝、青少年、童裝、運動服飾與內睡衣部門，更將是全台首間引進瑞典全新概念門市，以北歐簡約典雅風格為基礎，添入暖色調與綠意，呈現環保永續氛圍，持續提供最舒適、全面的購物環境。

H&M台南大遠百公園店預計於春季開幕，為全台第13間H&M門市。