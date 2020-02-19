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嘉市射日塔老照片藏背面？文化局：2面都有圖將調位置
嘉義市議員蔡永泉發現，市府整修嘉義公園射日塔右前方第一代神社，在草皮上設置看板，但看板第一代神社照片卻面向草皮、背對步道，民眾若要看神社舊照要踩進草皮，憂心因此傳染褐根菌，承辦單位應檢討改進。
嘉義市文化局說明，該老照片告示欄雙面都是老照片圖，因面對步道圖片輸出有誤、重新製作，才會出現目前單面空白，為避免遊客觀看踩進草皮，會調整告示欄位置。
蔡永泉說，任何單位設置告示圖、說明文，都應考量現場環境、遊客需求，告示欄應面向歩道，怎能背對步道？且市府曾表示，樹褐根病可能因民眾踩過褐根病菌的樹，再由民眾沾黏有褐根病菌鞋子傳給其它樹，嘉義公園去年即有棵直徑約1.5尺的梢楠老樹，因染褐根病而砍除，令人不捨。
他說，嘉義公園老樹不少因「褐根病」遭砍除，這是大家的損失，這種教訓已非常多次，市府應特別注意，避免因一時失誤傷害公園裡成長不易的樹木。
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