驚！立面泥塑掉落險砸人 百年台南新化老街安全令人憂

台南新化老街兩旁日據時代建築今年剛好滿100年，繼前年發生火警後，最近又發生建築立面泥塑裝飾掉落，險砸到人車的意外，老街住戶憂心老屋建築年代久遠，結構鬆脫，若再發生後果不堪設想，希望能夠整體進行結構安全鑑定；但老屋都是私人財產，未列入歷史建築或市定古蹟，未具文資身分，台南市文化局提供後續處理的兩大方案。

嚇死了！差點被水泥塊打到。上周日上午在人車往來頻繁時刻，一名男子開車載兩名乘客剛在路邊停好車要到市場採買，建築2樓立面最左側的綴飾尾端水泥塊突然掉落，約有拳頭大的水泥塊從頭頂飛落，砸在腳邊，駕駛和乘客都嚇了一跳，林姓店家趕緊出門查看，直呼幸好沒有砸到人車，否則責任要誰負？

林姓業者說，「保留老街但也要確保安全」，新化老街的建築已經100年了，能夠保持現況已經很不容易，但年代久遠，水泥會老化結構安全出現問題，政府要保留老街，也要設法整修房子，不然水泥塊砸到人，責任要算誰的？也有店家指出出，老街建築少數附有二樓陽台，經過100年也憂心結構安全有問題，隨時都提心吊膽。

台南新化老街成形在1920年代，兩旁建築幾乎都保留完整，每一棟都有不同特色及華麗昀立面泥塑裝飾，是最大特色，曾入選「全國百大歷史建築票選第二名，鄰近新化傳統市場，每天清晨採買人潮絡繹不絕，

台南市文化局文化建設科長梁晉榮表示，百年前的建築工法，立面泥塑綴飾並無鋼筋固定或支撐，多是黏貼上去的，年代久遠及冷熱溫差、地震等因素，都可能造成脫落，很多老房子都面臨年久失修的問題，但畢竟都是私人財產，要以公家預算進行修復，要符合公益性，

梁晉發指出，新化老街建築整修有兩大方式，第一是「老屋立面整修」，像新化老街立面有助公共景觀，視覺美化及集體記憶等，文化局可以全額補助，但前提是要由屋主提出，並同意保留3年。

第二方案是申請文化部「老屋改建補助」，經費無上限，文化部可補助一半，但也要符合公益性，屋主要提出後續計畫，並保留10年不變，不只立面連房子內部都可以整修，像長泰西藥房就是申請老屋改建補助，目前正在整修中。