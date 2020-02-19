大陸封城防疫 老中醫師見證74年前布袋霍亂封城

新冠肺炎疫情險峻，重災區大陸湖北省武漢市封城防疫，嘉義縣朴子市日新文化協會理事長兼朴子故事館長陳俊哲說，74年前，嘉義縣布袋鎮曾因霍亂封城防疫，大批警力拿槍守住出入口，禁止人員進出；86歲嘉義縣老中醫師吳火旺是「封城」見證人，他說，當年感染霍亂患者，被隔離在鹽場倉庫。

吳火旺在沿海布袋鎮出生，後來舉家搬遷朴子市， 移民南非取得華僑中醫資格，返國後通過中醫師檢核，在朴子市區開業，新冠肺炎爆發，大陸封城防疫，勾起吳火旺年少布袋為霍亂防疫封城的記憶。

吳火旺說，35年台灣光復不久，大陸廈門港與布袋港通航，商船往來頻繁，布袋有「小上海」稱譽，也因兩岸人民互動交往密切，當時公共衛生條件差，引發霍亂感染，大批患者被隔離在第八區鹽場倉庫，倉庫做堆放及縫補裝鹽的布袋用途。

布袋古稱「布袋嘴」，地形有如布袋，唯一出入口大批警力拿槍駐守，引發鎮民不滿恐慌，爆發警民衝突，警力人數不如群眾，有名朴子市警察被大批民眾打傷倒地，吳火旺年少看過霍亂、天花疫情及蝗蟲成災，他說，現在公共衛生及媒體進步，人民知識生活水準高，不像當時民智未開，公衛條件及生活環境差。

朴子市日新文化協會理事長兼朴子故事館長陳俊哲，在故事館新聞牆，張貼35年中央社報導「台南虎疫（霍亂）勢未息」剪報，他說，當年布袋流行的虎疫，從大陸傳來，造成「布袋封城」事件，虎疫就是霍亂。