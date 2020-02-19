3月禁用金屬「山豬吊」獵捕 網友批禁令聲援野豬騎士

農委會畜牧處日前公告，3月起禁止使用金屬「山豬吊」捕捉動物，但原住民依野生動物保育法獵捕，不受限制；嘉義縣梅山鄉山區獵捕為害農作物山豬，被稱「野豬騎士」的黃政謀，臉書聲明下月起不用金屬「山豬吊」，抱怨農作遭山豬啃食破壞，抓山豬還受限制，獲許多網友聲援。

製做購買方便、材料便宜的「山豬吊」具強大殺傷力，誤中陷阱動物難掙扎逃生，可能扯斷肢體，動保團體批殘忍，指稱「山豬吊」常誤傷犬隻或獼猴，要求禁用。

嘉義縣家畜疾病防治所說，畜牧處依動物保護法公告，3月起禁用金屬山豬吊捕捉動物，違法處1萬5千元以上7萬元以下罰鍰，但為保障原住民文化及祭儀傳統，規定只要符合野保法，申請核備可不受限制。

嘉義縣山區梅山鄉瑞峰村近幾年山豬繁殖多，啃食竹筍等農作物，農民損失慘重，經營民宿農民黃政謀自學設陷阱抓山豬，5、6年共抓逾百隻，為農民除害，被村民取綽號「山豬謀」，還有人稱他「野豬騎士」。

針對禁用金屬「山豬吊」，黃政謀臉書抱怨，農夫永遠是最低等的，農產損失沒有人賠，以後日子自己加油，「農夫捍衛農損就是錯，卑賤過活吧」，他下月起拒絕使用任何金屬材質或彈簧抓山豬。

網友紛紛留言挺他說，「以後上山帶原住民一起捕抓就不會違法了，要開發非金屬材質山豬吊了！」；「往後市區看到山豬不意外，搞不好會變成跟流浪貓狗一樣多，有人要他抓山豬抓到動保團體抗議」；「3月起遇山豬危害，打電話叫警消驅趕吧！」