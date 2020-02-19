台南市推動「行動急診室」1年半來從死神手中救回44人

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
台南市消防局救護人員，一年半來針對重症患者執行心電圖檢查，及時救回44名瀕死病患 。圖/台南市消防局提供
台南市消防局救護人員，一年半來針對重症患者執行心電圖檢查，及時救回44名瀕死病患 。圖/台南市消防局提供

台南市消防局推動「行動急診室」一年半來，救護人員針對重症患者執行雲端連線12導程去顫整合系統心電圖檢查，及時救回44名瀕死病患 ，台南市消防局長李明峯表示，目前全市還缺乏43套配備軟體，欠缺經費及人員訓練等配套問題。市長黃偉哲昨獲悉表示，一台設備要100多萬元，所需經費龐大，他計畫動用第二預備金推廣到全市各消防分隊，也歡迎各界善心人士樂捐，一起來救人行善。

為搶救急性心肌梗塞病患，消防局1年半前推動「行動急診室」，在救護車上配置心電圖，成大醫院單月、奇美醫院雙月輪值判讀小組，協助判讀心電圖，如為急性心肌梗塞病患，馬上聯合並送往具心導管室急救責任醫院，爭取救援黃金時間。

李明峯說，心電圖機操作不像一般血壓計、血氧計如此容易上手，心電圖機在配發至消防單位時，都會經過12導程導極的黏貼及機器操作教育訓練，也需經費採購。

目前全台南市還缺乏至少43套，目前僅10個地區分隊8個專責隊配備，低階導程1部要30萬元，完整高階的「去顫整合器」要100萬元，可多功能整合心電圖、血壓、血氧、二氧化碳等資訊直接醫院透過雲端網路可以提早看見，醫護可以預作準備，對判斷胸痛、胸悶等心血管急重症狀大有助益，目前僅玉井、佳里、北門等少數分隊配備，永康分隊救護量大都還沒有。

台南已有8家責任醫院配合，心導管可提早30分鍾可能就是生與死的差別，消防局人員透露，一般善心人士多想捐救護車，但若能捐一套這樣配備，更有意義。

心肌梗塞 救護車 成大醫院
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

7分鐘找出病因 台南市民感謝救命

台南動用二備金 推行動急診室

裕茂工業老董羅崑丁再捐救護車 助台南提升救護品質

突然心律不整 外商過年期間鬼門關走一回

相關新聞

台南動用二備金 推行動急診室

台南市府消防局推動「行動急診室」一年半來，救護人員針對重症患者執行雲端連線12導程去顫整合系統心電圖檢查，及時救回44名瀕死病患，但台南市消防局長李明峰坦言，目前全市還缺乏43套配備軟體，欠缺經費及人員訓練等配套問題。台南市長黃偉哲昨天獲悉表示，一台設備要100多萬元，所需經費龐大，他計畫動用第二預備金推廣到全市各消防分隊，也歡迎各界善心人士樂捐，一起來救人行善。

台南市推動「行動急診室」1年半來從死神手中救回44人

台南市消防局推動「行動急診室」一年半來，救護人員針對重症患者執行雲端連線12導程去顫整合系統心電圖檢查，及時救回44名瀕...

雲林首座改建危橋 廣西橋通車

雲林縣共有10座橋被列入危險橋梁需改建，位於鄉道雲132線跨越下崙排水系統的「廣西橋」，因鋼筋外露鏽蝕有安全疑慮，縣府去年10月發包改建，歷經120天完工，昨天舉行通車啟用典禮，是第一座改建完成的危險橋梁。

嘉義抗煞醫師陳錦煌 帶長輩學防疫

新冠肺炎疫情險峻，嘉義縣新港文教基金會創辦人、小鎮醫師陳錦煌防疫急先鋒，除展開社區防疫，為因應下個月國際宗教盛事、台中大甲媽祖逾十萬信眾，最近邀集新港文教基金會及地方代表研商防疫措施，一起帶領長輩社區學習如何防疫，自我健康管理，一起守護新港，讓鄉親安心。

南科助農友 指定店家消費送菜

台南市中小學因新冠肺炎疫情延後開學，造成菜農盤商損失，南科管理局得知出手相助，訂購1千多公斤有機蔬菜，昨天起至21日連辦4天「呷有機、顧健康」促銷活動，每天上午11點開始，只要到南科四大商圈各協辦店家消費即可獲贈免費有機蔬菜一份，送完為止，首日送出約200公斤。

進香季遇疫情 遊覽車出車減8成

新冠肺炎疫情嚴峻，大眾運輸業受到衝擊，雲林縣計程車業者與市區公車、公路客運載客量減少3成，遊覽車紛遭退訂，出車量僅剩2成，客運業者希望交通部能給予補貼，雲林縣政府除推動大眾運輸駕駛人優先購買口罩一周7個，昨天提供消毒水給大眾運輸業者，希望防疫滴水不漏，讓旅客能安心搭乘。

後壁解除列管汙染農地 種玉米枯死

台南市後壁區嘉田里一處農地11年前受到鉻汙染，一度被列為汙染控制場址，但解除管制後，台南社大最近發現農民種植的玉米枯死或生長不良，經檢測，鉻含量最高超過3300毫克。台南社大昨要求市府重新整治並檢測玉米是否安全。

7分鐘找出病因 台南市民感謝救命

從事冷氣空調業的50歲市民莊敦仁，去年4月間在家中突然胸悶難耐，趕緊報119求救，台南永康專責救護隊員李俊賢、卓佳瑩很快趕到莊家，發現莊胸悶、冒冷汗、血壓低，在救護車上施予心電圖檢查，心電圖判讀小組為急性心肌梗塞，馬上後送到有緊急心導管室的永康奇美醫院，莊到院後經過開刀，順利地挽回一命。

台南蘇丁受診所下午被拆 文史界痛惜！

台南昔日名醫蘇丁受診所下午被拆除，讓文史界人士相當不捨，指出日前市府古蹟審議委員會雖然決議不列為文化資產，但文史界仍在蒐...

北港滯洪池工程砂石車進出百次引民怨 各單位共謀解方

為紓解水患，水利署去年8月動工在雲林縣北港鎮建造滯洪池，平地挖成池，所挖的土方達160多公噸，預定明年2月完工，施工後每...

勞動部雲嘉南分署連3年公益 手作木工家具贈社福團體

勞動部雲嘉南分署連3年發起「送愛到府」公益捐贈活動，今年持續要將百餘件職訓學員手工木作家具送給轄區社福單位，首批46件家...

嘉義市嘉雄陸橋路面刨鋪 下月2、3日晚全面封閉

嘉義市政府將於109年3月2日起進行重要橋梁「嘉雄陸橋」車道路面柏油刨鋪，及防撞桿更換，將採日夜連續施工，3月2丶3日晚...

熱門新聞

南投測速桿排名 這支超過30公里就開罰年收1236萬奪冠

竹北停車場BOT案引進竹縣首座影城 今開工2022年啟用

2名小三通入境填假資料失聯 新北協尋郭富文、管永安

阿里山太和橋邊椿寒櫻大爆發 這周為最佳賞花期

汐止富信飯店站牌人多排隊亂安全堪憂 將畫排隊指示線

台南蘇丁受診所下午被拆 文史界痛惜！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。