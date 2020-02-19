台南市推動「行動急診室」1年半來從死神手中救回44人
台南市消防局推動「行動急診室」一年半來，救護人員針對重症患者執行雲端連線12導程去顫整合系統心電圖檢查，及時救回44名瀕死病患 ，台南市消防局長李明峯表示，目前全市還缺乏43套配備軟體，欠缺經費及人員訓練等配套問題。市長黃偉哲昨獲悉表示，一台設備要100多萬元，所需經費龐大，他計畫動用第二預備金推廣到全市各消防分隊，也歡迎各界善心人士樂捐，一起來救人行善。
為搶救急性心肌梗塞病患，消防局1年半前推動「行動急診室」，在救護車上配置心電圖，成大醫院單月、奇美醫院雙月輪值判讀小組，協助判讀心電圖，如為急性心肌梗塞病患，馬上聯合並送往具心導管室急救責任醫院，爭取救援黃金時間。
李明峯說，心電圖機操作不像一般血壓計、血氧計如此容易上手，心電圖機在配發至消防單位時，都會經過12導程導極的黏貼及機器操作教育訓練，也需經費採購。
目前全台南市還缺乏至少43套，目前僅10個地區分隊8個專責隊配備，低階導程1部要30萬元，完整高階的「去顫整合器」要100萬元，可多功能整合心電圖、血壓、血氧、二氧化碳等資訊直接醫院透過雲端網路可以提早看見，醫護可以預作準備，對判斷胸痛、胸悶等心血管急重症狀大有助益，目前僅玉井、佳里、北門等少數分隊配備，永康分隊救護量大都還沒有。
台南已有8家責任醫院配合，心導管可提早30分鍾可能就是生與死的差別，消防局人員透露，一般善心人士多想捐救護車，但若能捐一套這樣配備，更有意義。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言