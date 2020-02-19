台南市推動「行動急診室」1年半來從死神手中救回44人

台南市消防局推動「行動急診室」一年半來，救護人員針對重症患者執行雲端連線12導程去顫整合系統心電圖檢查，及時救回44名瀕死病患 ，台南市消防局長李明峯表示，目前全市還缺乏43套配備軟體，欠缺經費及人員訓練等配套問題。市長黃偉哲昨獲悉表示，一台設備要100多萬元，所需經費龐大，他計畫動用第二預備金推廣到全市各消防分隊，也歡迎各界善心人士樂捐，一起來救人行善。

為搶救急性心肌梗塞病患，消防局1年半前推動「行動急診室」，在救護車上配置心電圖，成大醫院單月、奇美醫院雙月輪值判讀小組，協助判讀心電圖，如為急性心肌梗塞病患，馬上聯合並送往具心導管室急救責任醫院，爭取救援黃金時間。

李明峯說，心電圖機操作不像一般血壓計、血氧計如此容易上手，心電圖機在配發至消防單位時，都會經過12導程導極的黏貼及機器操作教育訓練，也需經費採購。

目前全台南市還缺乏至少43套，目前僅10個地區分隊8個專責隊配備，低階導程1部要30萬元，完整高階的「去顫整合器」要100萬元，可多功能整合心電圖、血壓、血氧、二氧化碳等資訊直接醫院透過雲端網路可以提早看見，醫護可以預作準備，對判斷胸痛、胸悶等心血管急重症狀大有助益，目前僅玉井、佳里、北門等少數分隊配備，永康分隊救護量大都還沒有。

台南已有8家責任醫院配合，心導管可提早30分鍾可能就是生與死的差別，消防局人員透露，一般善心人士多想捐救護車，但若能捐一套這樣配備，更有意義。